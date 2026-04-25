Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat în urma incidentului de la Galați, acolo unde o dronă rusească a căzut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 25 aprilie. Autoritățile au decis evacuarea populației pe o rază de 200 de metri de zona afectată, după ce s-a descoperit că drona ar putea conține elemente explozive.

Potrivit lui Radu Miruță, drona căzută este una de proveniență rusească, de tip Geran 2.

„Războiul este cât se poate de real”

Șeful MApN a transmis că, în urma incidentului, capacitățile de apărare de la granița cu Ucraina ar putea fi rearanjate. Într-un mesaj postat pe Facebook, Radu Miruță a arătat că „războiul declanșat de Federația Rusă, chiar la granița noastră, este cât se poate de real”.

Prezentăm mai jos mesajul integral postat pe ministrul USR al Apărării:

„Este un război dur, cu consecințe dramatice pentru vieți omenești și cu efecte care, din păcate, ajung uneori să fie resimțite și pe teritoriul României, deși nu suntem parte a conflictului. Noaptea trecută, locuitorii din Galați au trăit o astfel de situație, din păcate, și înțeleg perfect temerile oamenilor din zonă.

În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricație rusească au ajuns și pe teritoriul României. După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național.

Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus. Pentru zborul unor obiecte mici, la altitudini foarte joase, in zone cu relief care limitează capacitățile radar, sunt dezvoltate și integrate în sistemul național de monitorizare soluții radar «mobile», locale, care «văd tot».

Dar, da… numărul acestora este unul limitat și specialiștii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluția atacurilor rusești în Ucraina aproape de granița României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluție în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte.

Ce decizie a luat Statul Major al Apărării

În fiecare lună, MApN dezvolta soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanență riscuri care înainte erau neadresate.

După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina.

Este important ca lucrurile să fie înțelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate in orice condiții de relief, la altitudini mici. Dacă capabilitățile de apărare antiaeriană gândite și incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar și în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată și interceptată.

În cadrul MApN, împreună cu aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, lucrăm în fiecare zi pentru a anticipa și gestiona inclusiv cele mai puțin probabile scenarii de risc. Protejarea populației și a vieților omenești rămâne prioritatea noastră absolută.

Sunt în contact permanent cu colega mea, ministrul Afacerilor Externe, pentru ca Federația Rusă să primească un mesaj ferm în urma incidentului de noaptea trecută”.

Oana Țoiu îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul MAE pe ambasadorul Federației Ruse la București. Demersul a fost făcut în contextul prăbușirii unei drone rusești în Galați.

Șefa „Externelor” l-a convocat pentru sâmbătă, 25 aprilie, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București. MAE precizează că demersul survine în urma „prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene. Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă, care putea pune în pericol siguranța populației. Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional.

De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”.

Populația din zonă, evacuată

Incidentul cu fragmente de dronă rusească prăbușite în Galați a luat amploare. MApN a dispus evacuarea locuitorilor din zona afectată, pe o rază de 200 de metri. Din câte se pare, restul de dronă „ar putea conține încărcătură explozivă”, au transmis autoritățile roomâne.

„Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul că după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 m”, a transmis pe Facebook Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Mai departe, autoritățile insistă că evacuarea este preventivă și temporară:

„În urma măsurilor dispuse, 217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată. Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanțe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și cu ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Toate persoanele au fost transportate în siguranță în afara zonei de risc. Cele peste 110 locuințe au rămas în supravegherea forțelor de ordine.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului. Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă în Galați. Zona în care a căzut drona rusească a fost evacuată. Armata ridică fragmentele. Oana Țoiu convoacă Ambasadorul Rusiei la București pentru explicații

Fragmente de dronă rusească căzute în Galați. O anexă gospodărească și un stâlp electric, avariate

Apeluri la 112 după alerta aeriană din Tulcea. Ce i-a speriat pe oameni în toiul nopții