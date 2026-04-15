Apeluri la 112 după alerta aeriană din Tulcea. Ce i-a speriat pe oameni în toiul nopții

Două apeluri au fost înregistrate la 112 în noaptea de marți spre miercuri, după ce autoritățile au emis alerte aeriene în județul Tulcea, pe fondul detectării unor grupări de drone în apropierea spațiului aerian românesc, relatează Mediafax. 

Mesaje RO-Alert în toiul nopții

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis că populația a fost avertizată prin două mesaje RO-Alert, emise la orele 2:37 și 5:08. În urma acestor alerte, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate două apeluri, cetățenii solicitând informații suplimentare despre situația creată.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alerta a fost declanșată după detectarea unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian românesc, pe direcția Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Avioane F-16, ridicate de la sol

În acest context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de pregătire pentru tragere. La câteva ore după primul incident, autoritățile au detectat un nou grup de drone care se deplasa către zona Ismail. Reprezentanții instituțiilor de apărare au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

