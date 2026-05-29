Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță explică de ce armata nu a doborât drona care a lovit un bloc din Galați: „Nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari / avem nevoie de mai multe sisteme de apărare la sol”

Radu Miruță explică de ce armata nu a doborât drona care a lovit un bloc din Galați: „Nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari / avem nevoie de mai multe sisteme de apărare la sol”

Radu Miruță explică de ce armata nu a doborât drona care a lovit un bloc din Galați: „Nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari / avem nevoie de mai multe sisteme de apărare la sol”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Radu Miruță a reacționat după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați, oferind explicații privind modul în care a fost gestionată situația și limitările intervenției armatei.

Radu Miruță: ”Războiul de la granițele României este o realitate”

El a transmis că situația de securitate de la graniță este una reală și că deciziile sunt luate pe baza evaluărilor operative și a informațiilor disponibile în timp real. Miruță a explicat că aeronavele au avut autorizație de tragere, însă nu s-a putut interveni fără riscul unor pagube mai mari în zona locuită.

Totodată, acesta a afirmat că este necesară consolidarea sistemelor de apărare antiaeriană la sol, subliniind că întărirea capabilităților anti-dronă reprezintă o prioritate în actualul context de securitate.

Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații.

În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO.
Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate.
Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina.
Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.
Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore”, a transmis Miruță.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
11:05
Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
FLASH NEWS De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
10:58
De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
FLASH NEWS Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
10:57
Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
10:30
Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
FLASH NEWS În ce stare se află cei doi răniți după incidentul cu drona din Galați. Ce spun autoritățile medicale
10:07
În ce stare se află cei doi răniți după incidentul cu drona din Galați. Ce spun autoritățile medicale
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele flori se închid noaptea?
FLASH NEWS Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
10:35
Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
HOROSCOP Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
10:29
Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu în luna iunie 2026: „Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice”
FLASH NEWS Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
10:18
Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
ULTIMA ORĂ Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
FLASH NEWS Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
10:04
Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”
FLASH NEWS Ce este drona kamikaze rusească tip „Geran 2”, care a lovit un bloc din Galați. Multe dintre ele ajung în Rusia pe căi suspecte
10:03
Ce este drona kamikaze rusească tip „Geran 2”, care a lovit un bloc din Galați. Multe dintre ele ajung în Rusia pe căi suspecte

Cele mai noi

Trimite acest link pe