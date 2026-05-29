Radu Miruță explică de ce armata nu a doborât drona care a lovit un bloc din Galați: „Nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari / avem nevoie de mai multe sisteme de apărare la sol”

Radu Miruță a reacționat după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați, oferind explicații privind modul în care a fost gestionată situația și limitările intervenției armatei.

Radu Miruță: ”Războiul de la granițele României este o realitate”

El a transmis că situația de securitate de la graniță este una reală și că deciziile sunt luate pe baza evaluărilor operative și a informațiilor disponibile în timp real. Miruță a explicat că aeronavele au avut autorizație de tragere, însă nu s-a putut interveni fără riscul unor pagube mai mari în zona locuită.

Totodată, acesta a afirmat că este necesară consolidarea sistemelor de apărare antiaeriană la sol, subliniind că întărirea capabilităților anti-dronă reprezintă o prioritate în actualul context de securitate.

”Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații.

În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO.

Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate.

Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina.

Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.