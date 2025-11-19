Radu Miruță îi face statuie lui Bolojan: „E instrumentul rațional la boala existentă, datoria crescută”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a venit în platoul Digi 24, unde a „tradus” ce a spus Ilie Bolojan în privința reducerilor – „”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”. Întrebat ce anume trebuie redus, mai exact, cu 10%, Radu Miruță vine cu explicația:

„-Ce a spus, până la urmă, Ilie Bolojan? „Reducerea fondului de salarii, „reducerea cheltuielilor cu personalul”? Ce trebuie redus cu 10%, pentru că Sorin Grindeanu spune iar că iese de la guvernare?

–Domnul Bolojan este instrumental rational la boala existentă. Boala existentă este o datorie care a crescut exponențial în ultimii doi ani, pe care trebuie să o oprim. Trebuie să îi oprim viteza de creștere. Asta este situația în fața căreia acest Guvern a venit, a depus jurământul și de aici trebuie să o ducă mai departe. Nu putem reduce cheltuielile din zona publică spunând că, de fapt, reducem locuri goale din organigramă, care nu încasează salarii. Nu putem să le spunem oamenilor că am uitat ce le-am promis acum trei luni de zile, când am mers în fața mediului privat și am spus: mai fiți solidari cu guvernul ăsta o dată, acceptați să mai creștem o tură niște taxe, pentru că noi nu putem să ne mișcăm de azi pe mâine să reducem cheltuielile și avem nevoie de azi pe mâine.

Și singura soluție, să iei bani de azi pe mâine, este să crești niște taxe. Dar Guvernul a spus: facem o înțelegere cu umerii dumneavoastră, pentru ca noi, în 2-3 luni de zile, să vă demonstrăm că strângem cureaua și la burta noastră, adică reducem din cheltuielile statului și colectăm mai mult, asta e ceea ce face Bolojan. Convingerea mea este că e bine și nu există, de fapt, o altă variantă, pentru că populist poți să spui că vei avea mâine pe card de 2 ori mai mulți bani: de unde? Că am văzut filmul ăsta de vreo 20 de ani în România și datoria României a tot crescut. Și nu s-a dus pe investiții, cum se scuză câte unii”, a fost dialogul dintre Cosmin Prelipceanu și Radu Miruță, la Digi24.