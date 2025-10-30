Prima pagină » Actualitate » Fondatorul Paralela 45 a răbufnit la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!”

Bianca Dogaru
30 oct. 2025
Război deschis în turismul românesc. Fondatorul Paralela 45 și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, lansează un atac virulent la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță și îl acuză că „nu înțelege absolut nimic din economia de piață”.

Într-o postare dură pe rețelele de socializare, Burcea afirmă că „pe vremuri, proștii erau mai deștepți” și cere premierului Ilie Bolojan „să găsească o soluție pentru turismul românesc”.

”O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche: pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede, ca nu a demonstrat nimic in sensul asta, ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.”

Fondatorul Paralela 45 susține că România este codașa Europei la numărul de turiști străini și că ministerul condus de Radu Miruță nu are nici măcar bugetul necesar pentru o promovare decentă.

„Bugetul de promovare al ministerului dumneavoastră este mai mic decât bugetul de promovare al firmei mele! Este rușinos! Există o lege a primei de incoming, menită să bonifice agențiile care aduc turiști străini, dar nu sunteți în stare să o aplicați nici în acest an.”

Declarațiile vin după ce ministrul Radu Miruță a afirmat recent că intrarea în insolvență a unei agenții de turism reprezintă o „țeapă”, iar voucherele de vacanță sunt o „golăneală” care ar scădea calitatea serviciilor. Burcea a reacționat:

„Voucherele de vacanță au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism  și au adus în economia albă mii de locații de cazare! Dar pentru domnul Miruță, ele sunt o golăneală. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu afectează turismul, ci voucherele!”

În final, Burcea îi cere premierului Bolojan să intevrină și să creeze o Autoritate de Turism subordonată direct Guvernului, condusă de un profesionist.

„Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu intereseaza pe nimeni competențele lor înainte de numire la „rotativa guvernamentală”? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale? (…) Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.”

