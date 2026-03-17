Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”

Dezbaterile pe bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru anul 2026 au degenerat într-un scandal la scenă deschisă în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe din cauza amendamentelor depuse în acord tacit de PSD-AUR. Comisia a votat un amendament PSD pentru acordarea unui ajutor financiar unic („one-off”) pensionarilor militari cu venituri sub 3.000 de lei. Deși măsura a trecut cu voturile PSD și ale Opoziției, ministrul Miruță s-a declarat jignit de terminologia folosită. El a afirmat că militarii merită respect, nu „ajutoare” și acuză alianța de conjunctură de ipocrizie și oportunism.

Pensionarii militari nu au nevoie de o plată „o dată și gata”. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi.

A fost amendat astăzi bugetul pentru o plată o singură dată, pentru pensiile sub 3000 de lei. Eu mă bucur pentru orice leu vine în plus la Ministerul Apărării, cu atât mai mult dacă ar ajunge la pensionari, dar oamenii au nevoie de lei, nu de promisiuni pe foi fără acoperire și oamenii au nevoie în fiecare zi, nu o dată pe an.

Militarii români nu au nevoie de pomeni electorale scrise pe hârtie, dar care nu au bani în spate. Sunt oameni zdraveni, care miros imediat cine îi amăgește.

Pe foaie au mai avut o lege a pensiilor care a fost intenționat făcută să pice la CCR în 2025, dar făcută înainte de alegeri, cu picatul ei imediat după.

Da, nedreptatea la legea pensiilor făcută în 2017 trebuie corectată! O spun foarte clar fiindcă îmi este limpede că nu-i drept. Si nu o să rămână neadresată această inechitate.

Dar România nu se vindecă peste noapte. După ani de decizii greșite, bugetul trebuie reașezat pe baze reale. Avem nevoie de decizii corecte astăzi, ca să putem face mai mult mâine – peste câteva luni, peste un an, a postat Radu Miruță.