Circ la dezbaterea pentru bugetul Apărării. Radu Miruță, acuzat că „nu știe să tragă cu arma”

Dezbaterile pe bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru anul 2026 au degenerat într-un scandal în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe. Senatorul Ninel Peia (PACE) a provocat un moment de tensiune după ce s-a ridicat în picioare și i-a cerut ministrului Radu Miruță să spună dacă a făcut sau nu armata.

„Răspundeți! Vrem să știm dacă ministrul nostru al Apărării știe să tragă cu arma”, a strigat Peia în fața comisiei.

În replică, Miruță a explicat că la momentul în care stagiul miliar obligatoriu a fost suspendat în România, el era încă la școală. Acesta a numit atitudinea senatorului drept „zgomot rusesc” și a precizat că nu îi este rușine de parcursul său academic.

„Văd că e puțin zgomot rusesc aici. Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală. Și am făcut una de care nu îmi este rușine”

Conflictul nu s-a oprit aici. După răspunsul lui Miruță, Ninel Peia a concluzionat tăios în fața jurnaliștilor:

„Deci, să știți dragi români, că avem un ministru al Apărării care nu știe să tragă cu arma, asta e Armata Română.”

Pe lângă schimbul de replici, comisia a votat un amendament PSD pentru acordarea unui ajutor financiar unic („one-off”) pensionarilor militari cu venituri sub 3.000 de lei. Deși măsura a trecut cu voturile PSD și ale Opoziției, ministrul Miruță s-a declarat jignit de terminologia folosită. El a afirmat că militarii merită respect, nu „ajutoare”.

„Orice ban în plus la MApN este bun venit. Pe de altă parte, abordarea față de militari trebuie să fie una respectuoasă. Cuvântul „ajutor” este jignitor pentru ei. „One-off” înseamnă o dată și gata. Dar oare pe militari este suficient să îi ajuți doar o dată? Țara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă, încât să le dea acestor oameni beneficiile meritate. Nu cred că este cineva în țara asta care are putere să spună că modul în care în 2017 s-a decuplat creșterea pensiilor de creșterea indemnizațiilor celor în activitate este unul corect, nu este corect! Eu sunt preocupat să mut piesele pe aceeași tablă de șah, încât să găsesc bani pentru a corecta nedreptatea de la pensii.”

AUTORUL RECOMANDĂ: