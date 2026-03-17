Prima pagină » Actualitate » Circ la dezbaterea pentru bugetul Apărării. Radu Miruță, acuzat că „nu știe să tragă cu arma"

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 13:45, Actualitate

Dezbaterile pe bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru anul 2026 au degenerat într-un scandal în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe. Senatorul Ninel Peia (PACE) a provocat un moment de tensiune după ce s-a ridicat în picioare și i-a cerut ministrului Radu Miruță să spună dacă a făcut sau nu armata. 

„Răspundeți! Vrem să știm dacă ministrul nostru al Apărării știe să tragă cu arma”, a strigat Peia în fața comisiei.

În replică, Miruță a explicat că la momentul în care stagiul miliar obligatoriu a fost suspendat în România, el era încă la școală. Acesta a numit atitudinea senatorului drept „zgomot rusesc” și a precizat că nu îi este rușine de parcursul său academic.

„Văd că e puțin zgomot rusesc aici. Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală. Și am făcut una de care nu îmi este rușine”

Conflictul nu s-a oprit aici. După răspunsul lui Miruță, Ninel Peia a concluzionat tăios în fața jurnaliștilor:

„Deci, să știți dragi români, că avem un ministru al Apărării care nu știe să tragă cu arma, asta e Armata Română.”

Pe lângă schimbul de replici, comisia a votat un amendament PSD pentru acordarea unui ajutor financiar unic („one-off”) pensionarilor militari cu venituri sub 3.000 de lei. Deși măsura a trecut cu voturile PSD și ale Opoziției, ministrul Miruță s-a declarat jignit de terminologia folosită. El a afirmat că militarii merită respect, nu „ajutoare”.

„Orice ban în plus la MApN este bun venit. Pe de altă parte, abordarea față de militari trebuie să fie una respectuoasă. Cuvântul „ajutor” este jignitor pentru ei. „One-off” înseamnă o dată și gata. Dar oare pe militari este suficient să îi ajuți doar o dată? Țara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă, încât să le dea acestor oameni beneficiile meritate. Nu cred că este cineva în țara asta care are putere să spună că modul în care în 2017 s-a decuplat creșterea pensiilor de creșterea indemnizațiilor celor în activitate este unul corect, nu este corect! Eu sunt preocupat să mut piesele pe aceeași tablă de șah, încât să găsesc bani pentru a corecta nedreptatea de la pensii.”

Citește și

ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
VIDEO IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
17:46
IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
FLASH NEWS Piața carburanților, verificată de ANPC. Practicarea unor prețuri nejustificat de mari, interzisă
17:36
Piața carburanților, verificată de ANPC. Practicarea unor prețuri nejustificat de mari, interzisă
HOROSCOP Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV
16:56
Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV
VIDEO Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră
16:47
Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
