Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele

26 ian. 2026, 20:05, Actualitate
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre ipoteza scăderii vârstei la care minorii pot răspunde penal. Acest scenariu este luat în calcul, având în vedere cazul copilului ucis de alți trei minori în județul Timiș. 

Crima care a îngrozit România, încă mai ridică semne de întrebare în rândul autorităților care se gândesc la tot felul de soluții pentru a evita astfel de tragedii, în care un minor, în vârstă de 15 ani, a fost ucis de alți trei, doi de 15 ani și unul de 13.

Autoritățile se gândesc la scăderea vârstei la care minorii răspund penal

„Crima săvârșită de minori, împotriva minorilor și alte infracțiuni grave, reprezintă o situație de așa natură încât e nevoie să trecem la o imediată și necesară examinare în vederea modificării legii penale, pentru a stabili dacă legislația actuală mai corespunde nevoilor societății. Am constituit un grup de lucru care va lucra cu zona de autorități, profesioniști din domeniu și societatea civilă, pentru ca, într-un orizont de timp cât mai scurt, să vedem care sunt demersurile necesare. Avem în vedere inclusiv vârsta minimă de răspundere penală a minorilor și examinăm dacă este necesară o reducere a acestei vârste minime, care este de 14 ani în acest moment.

Vârsta de 14 ani în momentul de față reprezintă o prezumție juridică stabilită de legislație. S-a concluzionat ca 14 ani să fie limita, însă realitatea arată că există numeroase ipoteze de discernământ sub 14 ani. E ipoteza sa menținem, excepții sub această vârstă, dacă o expertiză de specialitate implică discernământul minorului”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru Antena 3 CNN.

