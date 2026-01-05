Raed Arafat, după Comandamentul de Iarnă: „Situații foarte grave n-au avut loc”. 90.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza vremii

Comandamentul de Iarnă s-a reunit prin videoconferință sub coordonarea vicepremierilor Cătălin Predoiu și Marian Neacșu. Întâlnirea a urmărit efectele vremii din perioada 1–5 ianuarie și măsurile pregătite pentru zilele următoare. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în ciuda condițiilor meteo dificile, nu au existat situații grave. Totodată, Arafat a anunțat că există circa 90.000 de persoane rămase fără curent electric, însă cifra este în scădere.

Șeful DSU a transmis că furnizarea apei a fost reluată în județul Alba pentru toți cei 8.000 de oameni afectați zilele trecute, după ce curentul electric a căzut în urma ninsorilor. În continuare, pe teren sunt echipe care să intervină, în cazul în care va fi nevoie.

„La acest moment există 39 de echipe care lucrează pe teren în județul Alba pentru remedierea defecțiunilor la curentul electric. Și peste 30 de echipe sunt în județul Hunedoara și activează în acest sens. Sperăm în cel mai scurt timp să remediem situația și să nu mai fie nevoie de generatoare. O altă problemă care a apărut pe parcursul perioadei trecute a fost furnizarea cu apă în județul Alba, unde au fost peste 8.000 de persoane fără apă din cauza întreruperii curentului, iar problema a fost rezolvată integral. Codurile (de vremea severă – n.red.) continuă. Astăzi ați văzut că suntem sub un cod galben și o anumită zonă sub cod portocaliu”.

DSU a cerut aplicarea strictă a planului pentru protejarea persoanelor fără adăpost. Echipajele de ambulanță, poliție și pompieri au obligația de a identifica aceste persoane și de a le transporta către adăposturile funcționale, pentru a preveni cazurile de hipotermie.

4 județe sunt sub cod portocaliu

Patru județe sunt sub cod portocaliu: Caraș, Gorj, Hunedoara și Mehedinți, și peste 32 de județe sub cod galben, printre care Alba, Argeș, Arad, Brăila, Botoșani, Galați, Mureș. Neamț, Satu Mare, Sălaj.

Mai multe mesaje Ro-Alert au fost emise pentru județele aflate sub cod portocaliu, a mai spus Raed Arafat.

„La acest moment situația este sub control și nu necesită intervenții deosebite. Manevre de forță vor continua să fie efectuate acolo unde se solicită”, spune Arafat. „Urmează ca aceste coduri să fie actualizate în perioada următoare. Nu prevedem o agravare semnificativă a situației, dar bineînțeles situația este dinamică, iar dacă va fi necesar vor fi actualizate în dimineața zilei de mâine și zilele următoare”, a precizat șeful DSU.

Raed Arafat a subliniat că toate structurile de intervenție: pompieri, polițiști, jandarmi și servicii medicale, se află în teren și sunt pregătite să intervină oriunde este nevoie. Forțele pot fi suplimentate rapid în județele care se confruntă cu situații mai dificile.

RECOMANDAREA AUTORULUI

CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi

Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol

Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”