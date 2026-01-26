Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că va suspenda, începând cu data de 8 februarie, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene. Vizată este și Republica Moldova. Franța aplică acum o politică de toleranță zero pentru reziduuri, renunțând la pragurile foarte mici aplicate anterior.

Franța va suspenda oficial, începând cu data de 8 februarie curent, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.

Măsura de urgență vizează o listă extinsă de produse esențiale pentru exportul Republicii Moldova, incluzând fructe precum merele, perele, gutuile, prunele, cireșele, pepenii, căpșunile și strugurii de masă, și legume – roșii, ardei, cartofi, vinete, ciuperci, fasole, mazăre etc. Restricțiile se extind și asupra sectorului cerealier, afectând transporturile de grâu, orz, ovăz și secară, precum și asupra produselor apicole.

Controlul va fi unul strict, limitele maxime de reziduuri admise fiind stabilite la pragul legal de cuantificare.

Autoritățile franceze mai avertizează avertizează că măsura se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, și că nerespectarea regulilor poate duce la blocaje sau retragerea produselor de la comercializare.

Substanțele aflate sub lupa autorităților franceze sunt carbendazimul, inclusiv în amestec cu benomil, tiofanat-metilul, glufosinatul și mancozebul substanțe care au fost deja eliminate din Registrul de stat al Republicii Moldova în perioada 2017 – 2022.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din țara vecină transmite că, deși utilizarea acestor substanțe este interzisă în R. Moldova, prezența oricărei urme în produsele destinate pieței franceze poate duce la blocaje severe la frontieră sau la retragerea imediată a produselor de la vânzare.

În acest context, autoritățile de la Chișinău recomandă exportatorilor și comercianților care intenționează să livreze produse pe piața franceză să verifice cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor de substanțe active interzise.

Decizia Franței bazată pe un ordin guvernamental notificat Organizației Mondiale a Comerțului încă de la începutul acestui an este justificată prin necesitatea protejării sănătății publice în fața unor riscuri majore pentru consumatori.

Noile reguli se aplică exclusiv produselor introduse pe piața din Franța și nu afectează comerțul cu celelalte state membre ale UE.

Franța, al șaptelea partener comercial al Republicii Moldova din UE

Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea comerțului bilateral a atins 260,4 milioane dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023. ​​

Comparativ, în 2017 schimburile comerciale însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o evoluție stabilă și continuă a relațiilor economice dintre cele două state.

Principalele produse exportate în Franța sunt fire și cabluri, nuci, fructe uscate, vin, mobilă, costume pentru femei, articole din fier și oțel, damigene, sticle și baloane.

