Prima pagină » Știri externe » Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

26 ian. 2026, 20:05, Știri externe
Se zguduie relația Chișinău - Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova

Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că va suspenda, începând cu data de 8 februarie, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene. Vizată este și Republica Moldova. Franța aplică acum o politică de toleranță zero pentru reziduuri, renunțând la pragurile foarte mici aplicate anterior.

Franța va suspenda oficial, începând cu data de 8 februarie curent, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE.

Măsura de urgență vizează o listă extinsă de produse esențiale pentru exportul Republicii Moldova, incluzând fructe precum merele, perele, gutuile, prunele, cireșele, pepenii, căpșunile și strugurii de masă, și legume – roșii, ardei, cartofi, vinete, ciuperci, fasole, mazăre etc. Restricțiile se extind și asupra sectorului cerealier, afectând transporturile de grâu, orz, ovăz și secară, precum și asupra produselor apicole.

Controlul va fi unul strict, limitele maxime de reziduuri admise fiind stabilite la pragul legal de cuantificare.

Autoritățile franceze mai avertizează avertizează că măsura se aplică atât produselor proaspete, cât și celor procesate, și că nerespectarea regulilor poate duce la blocaje sau retragerea produselor de la comercializare.

Substanțele aflate sub lupa autorităților franceze sunt carbendazimul, inclusiv în amestec cu benomil, tiofanat-metilul, glufosinatul și mancozebul substanțe care au fost deja eliminate din Registrul de stat al Republicii Moldova în perioada 2017 – 2022.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din țara vecină transmite că, deși utilizarea acestor substanțe este interzisă în R. Moldova, prezența oricărei urme în produsele destinate pieței franceze poate duce la blocaje severe la frontieră sau la retragerea imediată a produselor de la vânzare.

În acest context, autoritățile de la Chișinău recomandă exportatorilor și comercianților care intenționează să livreze produse pe piața franceză să verifice cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor de substanțe active interzise.

Decizia Franței bazată pe un ordin guvernamental notificat Organizației Mondiale a Comerțului încă de la începutul acestui an este justificată prin necesitatea protejării sănătății publice în fața unor riscuri majore pentru consumatori.

Noile reguli se aplică exclusiv produselor introduse pe piața din Franța și nu afectează comerțul cu celelalte state membre ale UE.

Foto: Facebook / Moldova Fruct

Franța, al șaptelea partener comercial al Republicii Moldova din UE

Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea comerțului bilateral a atins 260,4 milioane dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023. ​​

Comparativ, în 2017 schimburile comerciale însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o evoluție stabilă și continuă a relațiilor economice dintre cele două state.

Principalele produse exportate în Franța sunt fire și cabluri, nuci, fructe uscate, vin, mobilă, costume pentru femei, articole din fier și oțel, damigene, sticle și baloane.

Foto: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova

Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE „Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO
18:38
„Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO
RĂZBOI Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
17:57
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze
SCANDAL Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
17:42
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA
INEDIT Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
17:10
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor
CONTROVERSĂ Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea
16:36
Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea
VIDEO Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova
14:39
Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Studiu-pilot fără precedent în Marea Britanie privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale
NEWS ALERT Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
20:05
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
19:19
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
19:13
ARCMEDIA, liderul absolut al internetului din România. Peste 8,7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
COMUNICAT (P) Jocurile de browser – divertisment online simplu, rapid și accesibil
19:07
(P) Jocurile de browser – divertisment online simplu, rapid și accesibil
CONTROVERSĂ Radu Miruță nu și-a cerut scuze pentru declarațiile despre Ceaușescu, dar recunoaște că a ales o „exprimare nefericită”
18:56
Radu Miruță nu și-a cerut scuze pentru declarațiile despre Ceaușescu, dar recunoaște că a ales o „exprimare nefericită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe