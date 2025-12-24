Prima pagină » Actualitate » Raed Arafat convoacă prefecții: Minus 7 grade la București și Cod galben în perioada Crăciunului

Raed Arafat convoacă prefecții: Minus 7 grade la București și Cod galben în perioada Crăciunului

24 dec. 2025, 17:25, Actualitate
Raed Arafat, șeful DSU, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia aceasta a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne, lunând în considerare că fenomenele meteo extreme coincid cu perioada sărbătorilor.

Raed Arafat a solicitat stabilirea clară a tuturor măsurilor ce vor fi luate în următoarea perioadă. Prioritățile identificate sunt circulația rutieră, siguranța publică, informarea populației, precum și protecția persoanelor fără adăpost.

Elena Mateescu, directorul ANM, a prezentat situația meteorologică și se pare că, pentru prima dată după șase ani consecutivi, Bucureștiul se află sub incidența unei avertizări de Cod galben în perioada Crăciunului.

Astfel, jumătatea sudică a țării, inclusiv Capitala, va fi afectată de vânt puternic ce va viscoli temporar zăpada. Vizibilitatea o să scadă sub 100 de metri în anumite zone.

De asemenea, în Sud-Vestul țării, în Carpații Meridionali și în Oltenia, stratul de zăpadă o să atingă 25-30 de centimetri, depășind chiar 30 de centimetri în unele locații. Vremea va intra într-un proces de răcire accelerată începând din ziua de miercuri.

Temperaturile maxime se vor cuprinde între minus 15 și 2 grade. Primele nopți geroase vor fi înregistrate în Transilvania și Moldova, cu valori minime spre minus 12-10 grade.

Minus 7 grade și risc de hipotermie la București

În Capitală, precipitațiile vor deveni pe parcursul nopții lapoviț și ninsoare. Temperatura maximă o să ajungă la minus 2 grade, iar minimele vor coborî spre minus 7-5 grade Celsius.

Vântul va avea rafale de 45-50 km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Raed Arafat a atras atenția minus 7 grade la București înseamnă un pericol real de hipotermie pentru persoanele care rămân afară.

Nu numai zona avertizată de Cod galben va fi afectată de fenomene meteo extreme. În Moldova și în masivele montane, stratul de zăpadă va fi unul consistent, chiar și în zonele mai joase de relief, ajungând până la 10 centimetri. Iar vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 45-50 km pe oră, viscolind ninsoarea.

De asemenea, Raed Arafat a dat instrucțiuni clare autorităților locale. Planul de protecție a persoanelor fără adăpost trebuie activat imediat, fără să fie necesară retrimirea acestuia, întrucât intră automat în vigoare în fiecare an.

Pompieri, polițiști și ambulanțieri au primit sarcina să identifice orice persoană fără adăpost. Zonele în care acestea stau de regulă trebuie monitorizate în cursul nopții, iar persoanele identificate vor fi duse către adăposturi încălzite pentru a preveni cazurile de hipotermie și victimele.

Șeful DSU a spus fenomenele meteo extreme vor persista până la data de 27 decembrie. De aceea, autoritățile trebuie manifeste atenție maximă pe toată această perioadă.

Prefecții și inspectoratele au primit instrucțiuni de a informa imediat despre orice situație deosebită. Secretarul de stat a solicitat raportarea cazurilor care pot necesita intervenții ample, sprijin din alte județe ori care au impact mediatic.

Raed Arafat a asigurat telefonul său rămâne deschis pentru orice situație care necesită coordonare la nivel national, iar Ministrul Afacerilor Interne va fi informat despre toate incidentele majore.

La finalul videoconferinței, Raed Arafat a verificat dacă toate județele au contracte de dezăpezire active și stocuri suficiente de materiale pentru drumuri. Toate județele sunt pregătite pentru intervenție.

De asemenea, prefectul județului Argeș a primit instrucțiuni speciale în privința Vidraru. Discuțiile au fost despre stabilirea scenariilor de intervenție și reacția la fiecare scenariu în cazul apariției problemelor.

Raed Arafat a mai cerut și primirea unei copii a deciziilor luate în CGSU Argeș, iar de cealaltă parte, Elena Mateescu a anunțat informarea meteorologică rămâne valabilă până vineri dimineață, la ora 10 pi că vineri, ANM va interveni cu noi avertizări, întrucât intensificările de vânt rămân de interes și temperaturile vor continua mai scadă.

