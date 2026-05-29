Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a prezentat primele măsuri luate după incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă provenită din atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe de pe strada Brăilei.

Explozia a provocat panică în zonă și a dus la evacuarea locatarilor din imobil.

Autoritățile verifică structura blocului afectat

Raed Arafat a declarat că mai multe instituții sunt implicate în ancheta privind incidentul și în evaluarea pagubelor produse de explozie.

”Sunt structuri ale altor autorități care fac investigații acolo, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Apărării, Serviciul Român de Informații. Urmează, bineînțeles, să se verifice structura blocului, pentru că sunt două blocuri lipite, deci impactul totuși a fost serios și trebuie văzut dacă populația poate să se întoarcă acasă.

Deci asta urmează să se decidă de către autoritățile din județul Galați. Și, cum am zis, din punctul nostru de vedere, acum este activitatea de revenire încet încet și de investigare a situației și partea criminalistică care trebuie să desfășoare activitatea”, a spus Arafat, la Antena 3 CNN.

DSU caută noi spații care pot fi folosite ca adăposturi

Șeful DSU a anunțat că, în perioada următoare, autoritățile vor intensifica procesul de identificare a unor noi spații care ar putea fi utilizate ca adăposturi în cazul unor atacuri, în special în județele aflate aproape de granița cu Ucraina.

„Adăposturile au fost verificate. Noi am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi, altele decât adăposturile oficiale, adică parcări subterane în blocuri noi, în orașe care pot fi folosite ca adăposturi în anumite situații și această activitate, normal că se va intensifica, mai ales ca județele care sunt mai vulnerabile din punctul ăsta de vedere”, a spus Arafat.

Arafat: „Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor”

Raed Arafat a atras atenția asupra riscurilor generate de astfel de incidente și le-a recomandat oamenilor să respecte avertizările autorităților și mesajele RO-ALERT.

„În primul rând, trebuie să vorbim de faptul că populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultima lună. Acesta este al doilea incident. Din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele care se dau sunt justificate. Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media. Acum sunt două categorii de reacție. Unu, este protecția și asta înseamnă, dacă ești într-un bloc sau într-o casă, să te îndepărtezi de pereții exteriori, de geamuri, să te pui într-o zonă care este protejată în casă dacă nu te duci către un adăpost imediat.

Dacă ai un adăpost în blocul respectiv, poți coborî rapid în adăpostul respectiv, chiar dacă timpul între alertă și între când poate să se întâmple ceva, poate să fie foarte scurt, cum s-a întâmplat astăzi, a câteva minute între momentul în care s-a dat alerta și momentul în care a avut loc impactul”, a punctat Arafat.

În ce stare se află victimele

Șeful DSU a precizat că situația este în prezent sub control și că incendiul izbucnit după impact a fost lichidat rapid de pompieri.

„Situația la acest moment este sub control, pot să spun, în sensul în care incendiul a fost lichidat foarte rapid și blocul a fost evacuat.

Cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, cu probleme minore. Au fost transportate la spital, dar nu cred că vor rămâne la spital. Cred că vor fi externate. Însă, la acest moment, colegii continuă acolo activitatea”, a concluzionat Arafat.