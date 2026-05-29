Prima pagină » Actualitate » Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi

Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi

Raed Arafat anunță primele măsuri după incidentul cu drona de la Galați: Am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a prezentat primele măsuri luate după incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă provenită din atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe de pe strada Brăilei.

Explozia a provocat panică în zonă și a dus la evacuarea locatarilor din imobil.

Autoritățile verifică structura blocului afectat

Raed Arafat a declarat că mai multe instituții sunt implicate în ancheta privind incidentul și în evaluarea pagubelor produse de explozie.

”Sunt structuri ale altor autorități care fac investigații acolo, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Apărării, Serviciul Român de Informații. Urmează, bineînțeles, să se verifice structura blocului, pentru că sunt două blocuri lipite, deci impactul totuși a fost serios și trebuie văzut dacă populația poate să se întoarcă acasă.

Deci asta urmează să se decidă de către autoritățile din județul Galați. Și, cum am zis, din punctul nostru de vedere, acum este activitatea de revenire încet încet și de investigare a situației și partea criminalistică care trebuie să desfășoare activitatea”, a spus Arafat, la Antena 3 CNN.

DSU caută noi spații care pot fi folosite ca adăposturi

Șeful DSU a anunțat că, în perioada următoare, autoritățile vor intensifica procesul de identificare a unor noi spații care ar putea fi utilizate ca adăposturi în cazul unor atacuri, în special în județele aflate aproape de granița cu Ucraina.

„Adăposturile au fost verificate. Noi am început să identificăm locații care pot fi folosite ca adăposturi, altele decât adăposturile oficiale, adică parcări subterane în blocuri noi, în orașe care pot fi folosite ca adăposturi în anumite situații și această activitate, normal că se va intensifica, mai ales ca județele care sunt mai vulnerabile din punctul ăsta de vedere”, a spus Arafat.

Arafat: „Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor”

Raed Arafat a atras atenția asupra riscurilor generate de astfel de incidente și le-a recomandat oamenilor să respecte avertizările autorităților și mesajele RO-ALERT.

„În primul rând, trebuie să vorbim de faptul că populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultima lună. Acesta este al doilea incident. Din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele care se dau sunt justificate. Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media. Acum sunt două categorii de reacție. Unu, este protecția și asta înseamnă, dacă ești într-un bloc sau într-o casă, să te îndepărtezi de pereții exteriori, de geamuri, să te pui într-o zonă care este protejată în casă dacă nu te duci către un adăpost imediat.

Dacă ai un adăpost în blocul respectiv, poți coborî rapid în adăpostul respectiv, chiar dacă timpul între alertă și între când poate să se întâmple ceva, poate să fie foarte scurt, cum s-a întâmplat astăzi, a câteva minute între momentul în care s-a dat alerta și momentul în care a avut loc impactul”, a punctat Arafat.

În ce stare se află victimele

Șeful DSU a precizat că situația este în prezent sub control și că incendiul izbucnit după impact a fost lichidat rapid de pompieri.

„Situația la acest moment este sub control, pot să spun, în sensul în care incendiul a fost lichidat foarte rapid și blocul a fost evacuat.

Cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, cu probleme minore. Au fost transportate la spital, dar nu cred că vor rămâne la spital. Cred că vor fi externate. Însă, la acest moment, colegii continuă acolo activitatea”, a concluzionat Arafat.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească. Ministrul de Externe cere creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse
09:15
Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească. Ministrul de Externe cere creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse
EXCLUSIV Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
09:06
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
NEWS ALERT Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
09:03
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
09:00
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
UTILE Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
08:31
Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
ACTUALITATE Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
08:30
Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Țara care a transformat obsesia pentru pisici într-un puternic motor al economiei
FLASH NEWS SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
09:10
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
FLASH NEWS Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
08:44
Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
APĂRARE MApN și IGSU, detalii de ultimă oră despre prăbușirea dronei la Galați: ”Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă”
08:21
MApN și IGSU, detalii de ultimă oră despre prăbușirea dronei la Galați: ”Mesajele RO-ALERT și-au dovedit utilitatea. Aceste mesaje nu sunt o glumă”
FLASH NEWS Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”
08:13
Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”
FLASH NEWS Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
08:11
Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe