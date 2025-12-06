Prima pagină » Actualitate » Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”

Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 09:38, Actualitate
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România:

Dacă mai există oameni care se întreabă de ce România are probleme cu barajele, atunci ar trebui să citească raportul Curţii de Conturi care, în 2023, a întocmit un document în baza unei analize cu privirea la starea în care se află acestea. Acumulările se află  într-o stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme la echipamentele hidromecanice, spune raportul.

Dintr-un raport de audit de acum 2 ani, reiese că, din totalul de 2.013 baraje, 983 dintre acestea aveau autorizație de funcționare în condiții de siguranță, 221 baraje aveau autorizația de funcționare în condiții de siguranță expirată și un număr de 809 nu au fost autorizate vreodată.

În 2021, au fost identificate 121 baraje încadrate în categoria de importanță C și D, despre care nu se ştie cui ar aparţine.

„Barajele care nu numai că nu au autorizație de funcționare în condiții de siguranță, dar nici nu beneficiază de lucrări de întreținere și reparații, aflate într-o stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme la echipamentele hidromecanice, din administrarea altor deținători, sau chiar fără un proprietar sau administrator legal cunoscut pot reprezenta pericol la viituri, în funcție de starea acestora, cu riscul unor accidente cu efecte negative asupra siguranței populației și bunurilor din zonă”, se arată în documentul Curţii de Conturi.

Lucrurile nu stau mai bine nici în ceea ce priveşte situaţia digurilor de apărare. Nici în acest caz nu există nicio autorizație de funcționare în condiții de siguranță, una dintre cauze este lipsa atestării experților care să evalueze starea de siguranță în exploatare a acestora

Din acelaşi raport mai reiese că sectorul hidrotehnic suferă de o lipsă gravă de specialişti în domeniu, dar şi de numărul redus al persoanlului de serviciu.

„Lipsa acută de specialiști în domeniul hidrotehnic conduce la imposibilitatea  aplicării, conformării și respectării în integralitate a măsurilor și responsabilităților privind evaluarea stării de siguranță în exploatare, verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranță și comportarea în timp a construcțiilor”, se mai precizează în document.

Nici comunicarea dintre instituţii, la nivel local, nu este una de invidiat, mai spune raportul.

„Deși sistemul de management al situațiilor de urgență este organizat în mod corespunzător din punct de vedere procedural în cadrul entităților auditate, în asigurarea fluxului informațional-decizional poate exista riscul să apară unele disfuncționalități generate fie de inexistența unei infrastructuri eficiente în ceea ce privește comunicarea internă și interinstituțională, fie de comunicarea și colaborarea defectuoasă cu autoritățile locale (neîncadrarea în termenul de transmitere a documentelor conform dispozițiilor legale, formatul acestora, colaborarea greoaie etc.)”.

Consecinţa unei astfel de situaţii este aceea că afectează activitățile de planificare și asigurare integrată a coordonării operaționale a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru riscul de inundații, prevăzute în Concepția națională de răspuns în caz de inundații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje

Criza Apei. Toți Știau. Audierile cu scandal din Parlament s-au terminat cu un mare semnal de alarmă din partea specialiștilor: „Acest lucru se va întâmpla la toate barajele/ Ne vom confrunta cu această problemă la nivel de țară”! Lucrările la Paltinu se reiau în 2026

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
09:27
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
ULTIMA ORĂ Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”
09:15
Sorana Cîrstea se retrage din tenis. „2026 va fi ultimul meu an în circuit”
POLITICĂ Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
08:52
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
RELIGIE Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
08:39
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”
08:06
Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”
SPORT Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm”
08:02
Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale: „Ne motivează și ne provoacă enorm”
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Nașterea acasă: avertismente vehemente și implicarea exclusivă a moașelor cu experiență
SPORT Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
09:18
Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB
SPORT Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
09:07
Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
08:30
Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
DOCUMENTAR Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet
08:00
Efectul industrializării forțate în Epoca de Aur – orașele de 15 minute ar fi apărut încă din anii 90. Deși el însuși era fiu de țărani, Ceaușescu ura țăranii, în care vedea dușmanul ideologic al comunismului. Istoric: Dacă Ceaușescu nu pica, satele României dispăreau aproape complet
SPORT Programul etapei 19 din Superliga de FOTBAL! Când se joacă FC Botoșani – Rapid
07:56
Programul etapei 19 din Superliga de FOTBAL! Când se joacă FC Botoșani – Rapid
SPORT Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
07:40
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

Cele mai noi