Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu. PSD a solicitat demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a dat însă vina pe doi șefi din cadrul autorităților locale.

Daniel Zamfir a întrebat despre informațiile care au fost ascunse de doamna director Stoian și domnul director Bogdan Chițescu, propuși pentru demisie de către doamna Buzoianu.

„Blocajul este produs de un eveniment care nu putea să fie, din nefericire, previzibil. A trebuit să avem discuții cu exeperții tehnicii și alte inatituții pentru a vedea cum putem face reprațiile și evacuarea apei. Atunci când am coborat sub cota 605, singura variantă de evacuare a apei în acest econdiții este doar cenrașa și grupyerile Hidroelectrica”, a declarat directorul. Începând cu august, septembrie, octombrie, debitul este sub valoarea pe care o are Hidroelevctrica de evacuare. Sunt lunile în care putem face această golire”, a declarat Sorin Rîndașu, directorul Departamentul Situațiilor de Urgență (DSU) în cadrul Administrației Naționale Apele Române.

Reprezentantul Apelor Române, tras la răspundere: „Nu știu ce să vă răspund”

„Bazinele de rezervă trebuiau să funcționeze, dar și acestea erau blocate”, a declarat Daniel Zamfir.

„Nu știu ce să vă răspund”, a fost reacția reprezentantului Apelor Române.

Bazinul de rezervă, aflat în administrația Apelor Române, ar fi putut asigura rezervă de apă timp de șase zile. Bazinul era însă avariat.

„Debitul trebuia asigura în condițile turbidității, puteau ajunge la 5-6 zile. Din câte știu se putea, dar sunt și ceva probleme tehnice, dar măcar 150.000 de metri cubi pot fi acumulați acolo.” a declarat reprezentantul Apelor Române.

„Este o persoană simpatica dar este habarnistă. Ea a spus că nu cunoștea consecințele golirii barajului.”, a declarat Daniel Zamfir, despre Diana Buzoianu.

Apele Române: „Evident că am știut de riscuri”

„Doamna ministru a identificat doi vinovați, pentru că n-au informat ANAR, dar ANAR-ul spune că a fost informat”, a precizat Daniel Zamfir.

„Știau sau nu?” a întrebat Daniel Zamfir. Reprezentantul Apele române a răspuns: „Au fost și riscuri or să fie în continuare nu doar la baraj, ci pe întreg lanțul de alimentare. Evident că am știut de riscuri”.

„Președintele ANAR are vreo vină?”, a întrebat Zamfir.

Era evitabilă situația din Prahova și Dâmbovița, a fost întrebarea comisiei.

„Acesta situație nu avea cum să fie în totalitate evitabilă. Azi anunțăm c vor mai fi întreruperi cu apă ale populației. riscurile sunt extrem de complexe și sunt în lanț”, a declarat reprezentantul Apele Române.

PSD cere demisia șefului Apelor Române

„Cel care nu se pricepe la ape este chiar domnul Ghiță”, a declarat Daniel Zmafir despre Florin Ghiță, directorul Apelor Române.

„Ce trebuie să se mai întâmple ca domnul Ghiță să fie demis?”, a întrebat retoric social-democratul.

„Știți cine e Elena Tudose care răspunde de baraje, e o doamnă care a lucrat la Primăria Corbeanca. Să fie responsabil de baraje și să lucreze la Primăria Corbeanca e prea mult” a mai adăugat Zamfir.

Apele Române au afirmat că reparațiile la barajul Paltinu nu au fost executate până la acest moment.

„În momentul de față lucrarea nu a fost executată, noi nu am reușit să deblocăm vana. Evenimentul imprevizbil a fost viitura. Cu două zile înainte nu ai alte ce măsuri să iei decât să atenuezi viitura”, a declarat reprezentantul Apelor Române.

Directorul DSU din cadrul Apele Române recunoaște că nu a invitat ESZ la discuțiile despre Barajul Paltinu

Bogdan Chițescu, directorul ESZ Prahova, unul dintre directorii din cadrul autorităților locale, propuse pentru demisie de către Ministrul Mediului, a declarat:

„Noi nu am fost la nicio ședință. La cea din 22 octombrie. Există vreo invitație în scris pentru ESZ pentru vreo întâlnire?” l-a întrebat Bogdan Chițescu pe Sorin Rîndașu, directorul Departamentul Situațiilor de Urgență (DSU) în cadrul Administrației Naționale Apele Române „Ne-ați făcut vreo invitație”, repetat acesta. „Eu personal „NU” „, a declarat Rîndașu.

Apele Române: „Am știut zilnic ce se întâmpla la Paltinu”

Daniel Zamfir l-a întrebat pe Sorin Rîndașu, reprezentant ANAR: „A existat vreun moment în care n-ați știut ce se întâmplă la Paltinu”

„Nu”, a declarat Sorin Rîndașu. „Ați fost la curent începând cu tot ce se întâmpla la Patltinu”, a insistat social-democratul. „Cunoaștem zilnic ce se întâmpla la Paltinu”,a menționat Rîndașu de la Apele Române.

Directorul tehnic de la Apele Române e membru USR: „O instituție plină de sinecuri”

Șeful ESZ a vorbit despre Bazinul de apă curată de la Lunca Mare, la care Apele Române este acționar unic. Acesta a precizat că a comunicat ANAR că bazinul avea probleme, însă directorul Florin Ghiță i-a dat un termen de 24 de luni.

„Directorul de la ESZ Prahova cel care trebuia să ia decizii tehnice e membru USR București”, a declarat Daniel Zamfir. Informația a fost confirmată de șeful ESZ Prahova. ESZ aparține de Apele Române. „Este o instituție plină de sinecuri”, a acuzat social-democratul.

FOTO: Mediafax

