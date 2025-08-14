Prima pagină » Actualitate » Raportul de la Departamentul de Stat al SUA NU critică CCR. Jurnalistul EVZ Dan Andronic arată cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare

Raportul de la Departamentul de Stat al SUA NU critică CCR. Jurnalistul EVZ Dan Andronic arată cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare

14 aug. 2025, 12:35, Actualitate
14 aug. 2025, 12:35, Actualitate

Raportul de la Departamentul de Stat al SUA NU critică CCR. Jurnalistul EVZ Dan Andronic arată cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
Jurnalistul Dan Andronic (EVZ)

Jurnalistul EVZ Dan Andronic demontează un fake news potrivit căruia raportul de la Departamentul de Stat al SUA critică CCR în legătura cu decizia anulării alegerilor. El vorbește de „un val de bucurie pe rețelele sociale și printre suporterii lui Călin Georgescu”. 

„O nouă exagerare, ca să nu spun minciună, se propagă printre români. M-au contrariat nu reacțiile entuziaste ale celor care sunt în tabăra Georgescu, ci tăcerea. În absența unei reacții oficiale, am căutat să citesc exact ce au spus americanii acolo”, scrie Dan Andronic.

Vezi aici ce scrie cu adevărat în Raportul privind Drepturile Omului, elaborat de Departamentul de Stat al SUA.

