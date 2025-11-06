Prima pagină » Actualitate » RAR desființează pseudo-știrile împrăștiate pe internet. Singura obligație legală pentru șoferi pe timp de iarnă

06 nov. 2025, 17:40, Actualitate
Așa-zisele „modificări” ale Codului Rutier 2025, potrivit cărora șoferii ar fi obligați să aibă în portbagaj lopată și nisip pentru deszăpezire, nu au nicio bază legală. „Această pseudo-știre circulă de ani buni, dar nu are legătură cu legislația rutieră”, a explicat RAR. Scopul acestor articole este, de cele mai multe ori, doar să adune vizualizări prin titluri alarmiste.

În realitate, Codul Rutier nu a fost modificat în sensul introducerii unei astfel de obligații. Nici Poliția Rutieră, nici RAR nu cer șoferilor să transporte în mașină lopată, nisip, lanțuri sau alte echipamente de deszăpezire, în afara celor recomandate pentru siguranță.

RAR subliniază că, în conformitate cu legislația în vigoare, singura obligație legală pe timp de iarnă este dotarea autovehiculului cu anvelope de iarnă, atunci când circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cu alte cuvinte, nu este relevantă data din calendar, ci starea carosabilului. Dacă pe drum există zăpadă sau polei, iar vehiculul nu este echipat corespunzător, șoferul riscă amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. În schimb, în perioadele reci fără precipitații, nu este obligatoriu să montezi cauciucurile de iarnă, deși este recomandat.

Accesorii utile, dar obligatorii

Chiar dacă nu există obligații suplimentare, specialiștii de la RAR recomandă totuși ca șoferii să fie pregătiți pentru eventuale situații neprevăzute. Accesorii precum o lopată pliabilă, un săculeț cu nisip sau material antiderapant, lanțuri de zăpadă, cabluri de pornire, un cablul de tractare sau becurile de rezervă pot face diferența între un drum sigur și unul plin de probleme.

Totuși, aceste echipamente sunt opționale, nu impuse prin lege. Ele pot fi extrem de utile în zonele izolate sau în condiții de ninsoare abundentă, dar lipsa lor nu se sancționează.

Reguli speciale pentru vehiculele grele

RAR a precizat că prevederi distincte se aplică doar vehiculelor de mare tonaj, celor care transportă pasageri sau mărfuri periculoase. În aceste cazuri, legislația prevede echipamente suplimentare obligatorii, însă șoferii profesioniști sunt deja instruiți și conștienți de aceste reguli.

Așadar, în ciuda zvonurilor care reapar an de an, Codul Rutier nu obligă șoferii să transporte lopată și nisip în portbagaj. Singura cerință reală este echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă atunci când condițiile meteo o impun. Restul sunt doar recomandări utile pentru siguranță, precizează RAR.

