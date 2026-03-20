Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost invitatul emisiunii „Cu Gândul la București”. Edilul a acuzat USR că și-a făcut campanie cu niște tomberoane metalice de dimensiuni reduse, care nu pot fi utilizate și creează un focar de infecție. Rareș Hopincă spune că persoana care a gândit acest proiect electoral nu a avut nimic în comun cu experiența în domeniul salubrizării.
Primarul Sectorului 2 spune că tomberoanele reprezintă proiectul electoral al USR-ului pentru anul 2024 și susține că din punct de vedere practic și administrativ, acestea sunt un dezastru. Deși ar trebui să faciliteze colectarea separată a deșeurilor, Rareș Hopincă spune că tomberoanele nu pot fi operate, în acest moment, în baza contractului de salubrizare al Sectorului 2.
„E și pentru noi un motiv mare de frustrare. Acele tomberoane reprezintă proiectul electoral al USR pentru 2024. Au început montarea lor în aprilie 2024, încercând să maximizeze, din punct de vedere electoral, un proiect, dar, din punct de vedere practic și administrativ, acestea sunt un dezastru. Aceste tomberoane ar trebui să faciliteze colectarea separată a deșeurilor pe cinci fracții. Ele, în acest moment, nu pot fi operate prin contractul pe care îl avem în vigoare”.
Rareș Hopincă a mai transmis că s-au făcut demersurile necesare pentru un nou contract de salubrizare și a subliniat că licitația va începe în perioada următoare. De asemenea, edilul a subliniat că cei de la USR au ales să monteze rapid tomberoanele și „s-au spălat pe mâini”. În opinia acestuia, tomberoanele nu sunt practice pentru locuitori deoarece au dimensiuni insuficiente și vor crea dificultăți la operare.
