Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost invitatul emisiunii „Cu Gândul la București”. Edilul a acuzat USR că și-a făcut campanie cu niște tomberoane metalice de dimensiuni reduse, care nu pot fi utilizate și creează un focar de infecție. Rareș Hopincă spune că persoana care a gândit acest proiect electoral nu a avut nimic în comun cu experiența în domeniul salubrizării. 

Primarul Sectorului 2 spune că tomberoanele reprezintă proiectul electoral al USR-ului pentru anul 2024 și susține că din punct de vedere practic și administrativ, acestea sunt un dezastru. Deși ar trebui să faciliteze colectarea separată a deșeurilor, Rareș Hopincă spune că tomberoanele nu pot fi operate, în acest moment, în baza contractului de salubrizare al Sectorului 2.

„E și pentru noi un motiv mare de frustrare. Acele tomberoane reprezintă proiectul electoral al USR pentru 2024. Au început montarea lor în aprilie 2024, încercând să maximizeze, din punct de vedere electoral, un proiect, dar, din punct de vedere practic și administrativ, acestea sunt un dezastru. Aceste tomberoane ar trebui să faciliteze colectarea separată a deșeurilor pe cinci fracții. Ele, în acest moment, nu pot fi operate prin contractul pe care îl avem în vigoare”.

Rareș Hopincă a mai transmis că s-au făcut demersurile necesare pentru un nou contract de salubrizare și a subliniat că licitația va începe în perioada următoare. De asemenea, edilul a subliniat că cei de la USR au ales să monteze rapid tomberoanele și „s-au spălat pe mâini”. În opinia acestuia, tomberoanele nu sunt practice pentru locuitori deoarece au dimensiuni insuficiente și vor crea dificultăți la operare.

„Bineînțeles, noi am făcut demersuri pentru a scoate la licitație un nou contract de salubrizare, lucru care se va întâmpla chiar în aceste luni. Deci, în această lună, avem în consultare publică documentația. Urmează aprobarea în consiliu și lansarea licitației, dar, până când nu vom atribui un nou contract, acele tomberoane nu pot fi utilizate. Practic, dânșii au pus la acel moment căruța înaintea cailor, pentru că veneau alegerile; au ales să le monteze rapid, s-au spălat pe mâini și acestea devin focare de infecție. Asta din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere practic, cine a gândit această soluție nu a avut nimic în comun cu experiența în domeniul salubrizării, pentru că sunt niște, iertați-mă, dulapuri metalice de dimensiuni insuficiente ca să poți colecta separat deșeurile, mai ales în zona unor blocuri cu 10 etaje. Sunt foarte mici. Vor fi în permanență pline, vor crea mari dificultăți la operare și, cred eu, este un sistem nefuncțional”.

