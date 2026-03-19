Rareș Hopincă a spus când ar putea fi gata o noua stație de metrou pe M2, după Pipera: „Ar putea începe în 2-3 ani de zile…”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost invitatul emisiunii „Cu Gândul la București”. Acesta a vorbit despre cele două stații care ar urma să se facă pe magistrala de metroul M2, după Pipera.

Când ar putea fi gata noua stație de metrou pe M2

„Estimez că proiectul ar putea începe în 2-3 ani de zile și ar putea fi finalizat în 6 ani de zile. Am preluat în toamna anului trecut această investiție prin Ministerul Transporturilor, colegii mei au depus în ianuarie cererea de finanțare pentru studiul de fezabilitate, și în acest moment lucrăm la documentația de atribuire pentru licitații. În strategie sunt prevăzute doua stații, o prelungire de la Dimitrie Pompeiu, unde este astăzi ultima stație de metrou, până în zona barierei de la Petricani.

Multă lume ne întreabă de ce analizăm până acolo și nu mergem în Voluntari, strategia națională prevedea până la bariera Petricani, această strategie va fi completată. În etapa a doua mergem și către Voluntari, într-o cooperare cu Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor”, a spus primarul Sectorului 2.

De ce a preluat Sectorul 2 proiectul de la Metrorex

Rareș Hopincă a explicat că acest proeict a fost luat de către primărie, pentru că Metrorex avea deja în desfășurare alte planuri, iar acesta ar fi fost pe lista programat mult mai târziu.

„Multă lume ne întreabă de ce ne apucăm de metrou. Dacă cineva nu preia o investiție care să reușească să o împingă în priorități, e mai greu de promovat, Metrorex lucrează la multe investiții, am preferat să preluăm noi. Pentru noi prioritar, poate pentru Metrorex este unul dintre acele proiecte pe care vrea să le implementeze. Am preferat să ne ocupăm noi, de studii de fezabilitate, de tot, sunt șanse să îl facem mai repede, un proiect greu, dacă nu îl începem nu îl terminăm”, a mai precizat primarul.

Cele două stații de metrou vor fi finanțate prin fonduri europene

Primarul Rareș Hopincă a precizat că proiectul va fi finanțat prin fonduri europene, majoritar.

„Sunt două stații în strategie, costurile la nivelul lui 2016, 200-250 milioane de euro, dar poate fi finanțat prin fonduri europene, sursa principală de finanțare. Finanțarea majoritară din fonduri europene, depinde și când începem lucrările, sunt o serie de factori care pot afecta finanțarea. E complicat să finanțeze sectorul. O stație în zona Dimitrie Pompeiu, alta în proximitatea căii ferate, trebuie specialiști, ingineri să ne propună anumite rute, din zona Petricani”, a încheiat primarul.

