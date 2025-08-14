RÂS surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Imaginile au fost distribuite de Romsilva

Romsilva a distribuit, joi, pe pagina sa de Facebok, un râs surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.

„Monitorizarea animalelor sălbatice este o activitate continuă în administraţiile ariilor naturale protejate, ce presupune prezenţa constantă a personalului nostru în teren. Prin observaţii atente, colegii noştri colectează şi analizează date pentru a înţelege cât mai bine comportamentul şi dinamica speciilor protejate”, au transmis reprezentanţii Romsilva.

Potrivit acestora, râsul (Lynx lynx) este un carnivor solitar, perfect adaptat pentru a rămâne nevăzut.

„Se strecoară prin pădurile dese, îşi marchează teritoriul şi îşi alege cu grijă locurile de vânătoare. În perioada împerecherii, devine şi mai precaut, evitând confruntările cu alţi masculi. Râsul este un prădător foarte discret, care trăieşte în libertate circa 17 ani, iar prezenţa acestuia este un indicator al unui ecosistem sănătos şi echilibrat. Aceste animale se deplasează fără zgomot şi atacă prada pe neaşteptate, putând face salturi mari. Au auzul şi mirosul foarte fin şi au o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori iese la vânătoare, acesta fiind un vânător solitar”, au mai transmis specialiştii de la Romsilva.

Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului este unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, fiind situat în sud-vestul ţării şi are o suprafaţă de 36.052 hectare.

În această zonă există opt rezervaţii naturale, în zone de conservare specială, strict protejate, şi numeroase obiective şi trasee turistice.

VIDEO – Facebook/Romsilva