Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe

Rata inflației în România a înregistrat o creștere majoră în luna iulie 2025, când a ajuns la 7,8% de la 5,7%, în luna iunie. Această situație a fost semnalată după creșterea prețurilor la energie, în urma liberalizării de la 1 iulie, când energia electrică s-a scumpit cu 63%.

România a înregistrat o inflație lunară cu 2,68% mai mult în luna iulie, decât în luna anterioară, situație care nu s-a mai întâmplat din aprilie 2022, când inflația a crescut cu 3,74% față de luna martie.

Mărfurile nealimentare au înregistrat cele mai mari majorări de prețuri cu 8,18%. În aceeași perioadă, prețurile serviciilor au crescut cu 7,33%, iar prețul produselor alimentare a crescut cu 7,67%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Fructele proaspete au înregistrat cele mai mari majorări de prețuri, cu 39,74%, urmate de fructe și conserve din fructe cu o creștere de 27,92%, apoi citricele cu 17,32%.

Legumele și legumele la conservă și-au majorat prețurile cu 15,98%. Prețul pâinii a crescut cu 6,43% față de luna iulie a anului trecut.

Cafea s-a scumpit și ea cu 13,05% față de același interval din iulie 2024, iar prețul uleiului a crescut cu 10,05%, față de același interval.

Ouăle s-au scumpit cu 5,7%. Legumele și conservele de legume devin mai scumpe cu 11,03%, iar prețul berii s-a majorat în ultimul an, cu 4,38%, iar cel al vinului cu 4,94%.

Laptele de vacă a înregistrat o creștere a prețului de 7,38%, iar margarina a crescut cu 6,63%.

În categoria serviciilor, călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari majorări în iulie 2025, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut. Prețul biletelor CFR s-a majorat cu 16,92%.

Serviciile de igienă și cosmetică au crescut, de asemenea, cu 14,06%, urmate de serviciile poștale cu 12,15%.

Reparațiile auto au majorat tarifele cu 11,06%. Ieșirile la restaurant s-au scumpit cu 8,38%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,49%.

Asistența medicală s-a majorat cu 10,59%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 7,09% în același interval.

Tariful energiei electrice a înregistrat cea mai mare creștere, la categoria mărfurilor nealimentare. Prețul la electricitate s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025.

Odată cu creșterea prețului la energie s-au majorat și tarifele la gaze și încălzirea centrală, care au crescut cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%.

Tricotaje s-au scumpit cu 7,36%, detergenții cu 5,21%, tutunul și țigările cu 5,82%.

Prețurile la medicamentele s-au majorat în iulie cu 2,93%.

În perioada iulie 2025 – iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%).

Serviciile de transport aerian au înregistrat o scădere de preț importantă (-9,75%), la fel și cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).

