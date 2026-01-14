Prima pagină » Actualitate » Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026. Cu cât vor plăti mai puțin românii care au luat bani de la bănci

14 ian. 2026, 14:32, Actualitate
Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026 / Sursa FOTO: Envato

Vești bune pentru românii care au credite în lei, calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Ei vor plăti rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), valoarea IRCC 2025 T4 va scădea de la 5,68% (valoare curentă, aplicabilă până la 31 martie 2026) la 5,58%.

Cu cât scad ratele

Diferența se va vedea direct în ratele românilor. Sursa citată prezintă o estimare făcută de un expert bancar: de la 1 aprilie, românii cu un credit de 300.000 lei luat pe o perioadă de 25 de ani ar urma să plătească cu aproximativ 22 de lei mai puțin pe lună față de rata din ianuarie 2026.

IRCC este reperul folosit de bănci pentru dobânzile variabile la creditele în lei. Se calculează zilnic, ca media ponderată a dobânzilor interbancare, și trimestrial, ca media valorilor zilnice. La finalul fiecărui trimestru, IRCC trimestrial se publică și e folosit la actualizarea dobânzilor pentru următorul trimestru.

Citește aici despre cum a evoluat IRCC în ultimii ani.

