Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”

Javier Milei a deschis, săptămâna aceasta, sesiunile ordinare ale Congresului argentinian cu un discurs plin de insulte la adresa opoziției și promisiuni vagi. Președintele Argentinei a lansat mai multe atacuri la adresa opoziției prezente în sală. I-a numit: „Fasciști”, „hoți” și „mincinoși”, printre altele.

Ceremonia, care a durat în total aproape trei ore, a început cu câteva strigăte în sală precum: „Președinte, președinte”, apoi oficialul a luat microfonul cu ambele mâini, a întors capul și, uitându-se spre stânga, a spus opoziției: „Și voi ați putea striga pentru că sunt și președintele vostru, chiar dacă nu vă place”, relatează publicația la Brujula24.

Din acel moment, atacurile la adresa opoziției au devenit firul narativ al discursului. Încurajat de aplauzele parlamentarilor și de scandările tribunei, Milei a escaladat progresiv nivelul de agresiune verbală.

După aplauzele pentru prima replică acidă, Milei a continuat să citească lista realizărilor administrației sale și a vorbit despre adoptarea Legii inocenței fiscale, când s-a uitat din nou la opoziție și le-a spus: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”. Apoi i-a numit pe politicienii prezenți „banda de hoți, delincvenți”.

Referindu-se la fosta președintă Cristina Fernández de Kirchner, care își ispășește o pedeapsă în arest la domiciliu, Milei a declarat: „Continuați să mințiți, bandă de hoți, bandă de escroci. De aceea este liderul vostru la închisoare. Și va rămâne la închisoare din cauza cazului caietelor, va rămâne la închisoare din cauza Memorandumului cu Iranul, va rămâne la închisoare din cauza a ceea ce a făcut cu Direcția Națională de Autostrăzi.”

Potrivit rapoartelor din presa argentiniană, singura condamnare definitivă împotriva fostului președinte este cea legată de un scandal legat de construcția de drumuri, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Milei să recurgă la clișee.

„Pentru că e o escroacă, pentru că au fost cei mai mari escroci din istorie”, a strigat el.

Partidul președintelui argentinian Javier Milei se numește La Libertad Avanza. Partidul de opoziție este Justicialist (Partido Justicialista – PJ), cunoscut popular ca partidul peronist.

Fosta președintă Cristina Fernández de Kirchner a preluat conducerea partidului peronist la finalul anului 2024, poziționându-se ca principalul oponent al măsurilor de austeritate și al reformelor economice impuse de Milei.

Javier Milei a declarat, în discursul său adresat Congresului, că economia argentiniană a ieșit din recesiune și a cunoscut doi ani consecutivi de creștere. El a indicat că țara a trecut de la o rată a inflației de peste 200% în 2023 la aproximativ 30% în 2025. „Ieșim din groapă ”, a afirmat el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cum a reușit Javier Milei să genereze o creștere de 4,4% a economiei din Argentina și să scadă inflația: „Mergem înainte”

Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”