Camelia Mortici, Managing director Morgan Sol, la Gândul HR Power Players: Inteligența artificială, direct proporțională cu inteligența utilizatorului

Flexibilitatea și acceptarea vor fi esențiale începând cu 2026, într-un context dominat de inteligența artificială, consideră Camelia Mortici, Managing Director al Morgan Sol. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Mortici a vorbit despre relația dintre om și tehnologie, dar și despre propria tranziție către o etapă nouă în antreprenoriat, după aproape două decenii de experiență.

Camelia Mortici a descris Conferința Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” drept una constructivă, subliniind deschiderea participanților către soluții.

Camelia Mortici a identificat direcția în care se îndreaptă mediul de business. „Față de ce avem de făcut și legat de AI, dar în general în contextul anului 2026, cred că avem nevoie de flexibilitate și de acceptare.”

Relația om–AI: „Este atât de inteligent cât suntem noi”

În opinia sa, inteligența artificială nu funcționează independent de utilizator, ci reflectă nivelul de gândire și claritate al acestuia.

„Cred că AI-ul este atât de inteligent cât suntem noi, cei care îl folosim. Nu cred că el poate să dea răspunsuri inteligente atâta timp cât noi nu îi punem întrebări inteligente”, a explicat Mortici.

Mai mult, ea consideră că interacțiunea constantă personalizează experiența fiecărui utilizator: „Așa cum noi suntem unici pe lumea asta, și contul acela de AI devine unic”.

Antreprenoarea a oferit și un exemplu sugestiv: „Am prieteni care i-au dat un nume, el îți răspunde și el cu un nume. Deci efectiv inteligența lui este direct proporțională cu inteligența noastră, a utilizatorului.”

Un nou capitol după 18 ani de antreprenoriat

Participarea la eveniment a avut și o semnificație personală pentru Camelia Mortici, fiind primul eveniment la care a ales să participe după o perioadă intensă de activitate operațională.

Cu o experiență de 17 ani și intrând în al 18-lea an de antreprenoriat, managing directorul Morgan Sol spune care a fost cel mai mare câștig al său.

„Am încheiat acea etapă în care am desfășurat activitate mult mai operațională, care m-a ajutat foarte mult să capăt experiență și know-how.”

Astăzi, spune ea, se află într-un moment de redefinire profesională: „Simt că am puterea să împărtășesc cu cei din jur tot ce am experimentat în cei 18 ani de antreprenoriat.”

Dorința de a da mai departe din experiență

Discursul său a fost marcat de emoție, dar și de determinare. „Aș vrea să fac acest lucrul cât mai curând și să dăruiesc cât mai mult din ceea ce am învățat și am experimentat până acum”, a spus Camelia Mortici.

Mesajul său conturează nu doar o perspectivă asupra inteligenței artificiale, ci și o schimbare de paradigmă personală: trecerea de la execuție la mentorat, de la operațional la leadership inspirațional, într-un moment în care adaptabilitatea și deschiderea către nou devin competențe esențiale pentru mediul de afaceri.

