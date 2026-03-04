Coreea de Nord a prezentat public una dintre primele statui cunoscute ale actualului lider, Kim Jong Un. Imaginile au fost difuzate de Televiziunea Centrală Coreeană. O sculptură tip bust, care îl reprezintă pe lider zâmbind, cu mâna dreaptă introdusă în buzunarul hainei.

„Este prima dată când a fost identificată”

Portretizarea este vizibil diferită față de iconografia rigidă și solemnă consacrată de propaganda nord-coreeană. Ministerul Unificării din Coreea de Sud, instituția responsabilă de relațiile intercoreene la Seul, a transmis miercuri că este pentru prima dată când o astfel de lucrare dedicată liderului din a treia generație este identificată public.

„O statuie a liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost recent prezentată la Televiziunea Centrală Coreeană și, din câte știm, aceasta este prima dată când a fost identificată”, a declarat ministerul.

Coreea de Nord este deja marcată de statui monumentale dedicate bunicului său, Kim Il Sung, și tatălui său, Kim Jong Il, primii doi lideri ai regimului și figuri centrale ale cultului personalității.

Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați

În mod tradițional, asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați. Lim Eul-chul, expert al Institutului pentru Studii din Orientul Îndepărtat din cadrul Universității Kyungnam, a declarat pentru AFP că apariția unei statui dedicate unui lider aflat încă în viață este „extrem de neobișnuită”.

„Coreea de Nord se îndreaptă acum spre apogeul unui cult axat pe lideri. Statuia este deosebit de remarcabilă deoarece este extrem de neobișnuit ca regimul să creeze un monument al unui lider care este încă în viață”, a declarat acesta.

Analistul a subliniat că noua lucrare pare să urmărească o schimbare de ton în modul în care este construită imaginea publică a lui Kim.

„În loc să-l înfățișeze ca o figură divină, Coreea de Nord este probabil să promoveze o narațiune care îl prezintă ca un lider care câștigă respectul oamenilor și se dedică bunăstării lor”, a explicat Lim pentru AFP.

În 2019, liderul a fost prezentat călare pe un cal alb pe un munte considerat sacru, iar alte fotografii oficiale l-au arătat înconjurat de soldați, testând arme sau conducând vehicule militare.

Tot în 2019, liderul chinez Xi Jinping a oferit Coreei de Nord, în timpul unei vizite la Phenian, un bust al lui Kim, un gest simbolic care a consolidat relația dintre cele două regimuri.

Recomandarea autorului:

Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui

„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“

Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA