MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, în cadrul briefingului de la sediul ministerului, că miercuri, 4 martie, urmează să se întoarcă în ţară aproape 200 de români, printre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, din Israel.

Zborul de repatraiere asistată din Egipt va avea la bordul aeronavei 174 de pasageri din Israel, dintre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova. Autorităţile ţărilor implicate au facilitat formalităţile dintre Israel şi Egipt.

De asemenea, 6 cetăţeni români, printre care se aflîă şi două urgenţe medicale, vor fi repatriaţi tot miercuri din Iordania cu un zbor slovac.

În ceea ce-i priveşte pe românii aflaţi în Oman, Emireatele Arabe Unite, sute sau mii de cetăţeni care solicită asistenţă pentru părăsirea teritoriului, se caută variante alternative de evacuare. Urmează să fie stabilit un alt set de zboruri care au ca destinaţie Bucureşti, a mai spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea.

