Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au finalizat ancheta în cazul crimei de la Cenei, unde Mario Berinde (15 ani) a fost ucis cu bestialitate. Principalul suspect, un adolescent de 15 ani, a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Cel de 13 ani, implicat și el în crimă, nu răspunde penal.

Pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de trei colegi. A fost lovit repetat cu o toporișcă și un cuțit. Cadavrul a fost incendiat, apoi îngropat în spatele unei grădini. Trupul a fost dezgropat de polițiști pe 21 ianuarie. Crima fusese plănuită cu aproximativ o lună înainte, notează Mediafax.

Potrivit sursei citate, băiatul de 15 ani, M.D.A., a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru omor calificat și profanare de cadavru.

B.R.P. a fost trimis în judecată pentru profanare de cadavru și favorizarea făptuitorului, acuzat că a ajutat la ascunderea cadavrului și la ștergerea urmelor.

În cazul lui R.M.D., de 13 ani, cauza a fost clasată. La această vârstă, minorul nu răspunde penal. Tribunalul Timiș a dispus plasamentul său în regim de urgență într-un complex de servicii sociale pentru protecția copilului.

Ancheta a scos la iveală că adolescenții consumaseră droguri după crimă. Analizele au indicat prezența marijuanei.

Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat

Procurorii DIICOT s-au sesizat după ce s-a descoperit că principalul suspect în cazul asasinatului din Cenei, județul Timiș, un băiat de 13 ani, era drogat la două zile după crimă. În acest caz, anchetatorii au dus la audieri un tânăr de 17 ani, bănuit că îl aproviziona pe minor. Un alt suspect, în vârstă de 24 de ani, este căutat de polițiști.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, inculpatul în vârstă de 24 de ani (recidivist), în mod repetat, a pus la dispoziția coinculpatului minor (17 ani) diferite cantități de canabis, pe care aceasta fie le-a pus la dispoziția altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani), ori le-a consumat împreună cu ei”, precizează Poliția Română și DIICOT.

În urma celor trei percheziţii făcute în localitatea Cenei, în locuinţa tânărului de 24 de ani au fost descoperite şi ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic, precum şi alte mijloace de probă.