RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”

Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâșia Gaza, poziție exprimată, duminică, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată de urgență pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană.

„Statele Unite susțin dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas și, în cele din urmă, Israelul are dreptul să decidă ce este necesar pentru securitatea sa și ce măsuri sunt adecvate pentru a pune capăt amenințării reprezentate de Hamas și de grupări similare”, a declarat reprezentanta SUA, Dorothy Shea.

SUA țin spatele Israelului

Mai mult, ea a calificat drept „contraproductivă” reuniunea convocată de membri europeni ai Consiliului de Securitate, după ce guvernul premierului Benjamin Netanyahu a aprobat un plan militar ce prevede ocuparea orașului Gaza, în nordul Palestinei.

Potrivit reprezentantei SUA, „Guvernul Israelului nu a luat nejustificat această decizie de a-și avansa campania militară, ci în urma lunilor de intransigență din partea Hamas”.

În plus, Dorothy Shea i-a acuzat pe alți membri ai Consiliului de Securitate că „răspândesc minciuni” despre Israel și a descris drept „categoric fals” că are loc un genocid împotriva populației palestiniene în Fâșia Gaza.

În timp ce se desfășura reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Netanyahu afirma într-o conferință de presă, la Ierusalim, că ocuparea orașului Gaza este soluția pentru a „termina treaba” în ceea ce privește Hamas.

„Am realizat, până în prezent, o mare parte a misiunii. Avem între 70% și 75% din Fâșia Gaza sub control militar israelian. Dar mai avem două fortărețe rămase de cucerit, orașul Gaza și taberele din centrul Fâșiei, și nu avem altă opțiune pentru a termina treaba.

În primul rând, dezarmarea Hamas. În al doilea rând, toți ostaticii israelieni sunt eliberați. În al treilea rând, Fâșia Gaza este demilitarizată. În al patrulea rând, Israelul exercită un control de securitate preponderent. Și, în al cincilea rând, o administrație civilă pașnică, non-israeliană. Asta vrem să vedem în Fâșia Gaza”, a rezumat Netanyahu planul aprobat de guvernul său.

