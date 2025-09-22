Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, duminică, 21 septembrie, că guvernul său va extinde așezările evreiești în Cisiordania ocupată.

Este răspunsul pe care Israelul îl dă la recunoaștera statului Palestina de către țările occidentale, notează AFP.

„Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat”

„Ani de zile am împiedicat crearea acestui stat terorist, în ciuda presiunilor enorme, atât interne, cât și internaționale. Am dublat așezările evreiești din Iudeea și Samaria (denumirea dată de Israel zonei Cisiordania) și vom continua pe această cale”, a declarat Netanyahu într-o înregistrare video difuzată de biroul său să de presă.

Regatul Unit al Marii Britaniei, Australia, Canada și Portugalia au recunoscut oficial, duminică, statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări.

Această decizie istorică a fost denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept „un pericol” pentru existența Israelului.

