RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele

Hamas a anunțat că a returnat toate cadavrele de ostatici deținuți în Fâșia Gaza la care a putut avea acces. Miercuri seară, alte două sicrie au fost predate Crucii Roşii, potrivit armatei israeliene.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, a făcut cunoscut într-un comunicat că „și-a îndeplinit angajamentul asumat în temeiul acordului de încetare a focului predând toți prizonierii israelieni vii aflați în custodia sa, precum și corpurile la care a putut avea acces”.

„În ceea ce privește cadavrele restante, recuperarea și extragerea lor necesită eforturi considerabile și echipamente speciale”, potrivit textului.

Ce prevede planul lui Trump

La scurt timp după aceea, armata israeliană a anunțat că alte două corpuri de ostatici au fost predate Crucii Roșii și sunt transportate spre armata israeliană în zona Fâșiei Gaza aflată sub controlul său.

Săptămâna trecută, Israelul și Hamas au aprobat prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene pe 7 octombrie 2023, care a devastat de atunci Fâșia Gaza.

Conform planului, Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii, vii sau morți, care au fost răpiți pe 7 octombrie, precum și rămășițele unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior din Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat că un „organism internațional”, convenit în cadrul planului propus de Statele Unite, „va ajuta la localizarea ostaticilor morți, dacă aceștia nu sunt găsiți și eliberați”.

