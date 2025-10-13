RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 738. Ce prevede acordul de pace în Gaza și cine sunt țările semnatare

Țările mediatoare ale acordului de încetare a focului din Gaza urmează să semneze luni, 13 octombrie, în cursul unui summit în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, un document care garantează încetarea focului, a declarat o sursă diplomatică pentru AFP.

„Semnatarii vor fi garanții: Statele Unite, Egipt, Qatar și, probabil, Turcia”, a precizat această sursă familiarizată cu pregătirile summitului, vorbind sub protecția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Ce se întâmplă cu Iranul

Ministerul egiptean de Externe anunțase anterior că un document care pune capăt războiului din Gaza urmează să fie semnat la reuniune.

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și omologul său american, Donald Trump, vor prezida, în stațiunea Sharm el-Sheikh, un „summit al păcii privind Gaza”, la care vor participa lideri din peste 20 de țări și secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Niciun oficial israelian nu va fi prezent la summit și nici reprezentant al Hamas.

Potrivit autorităților de la Cairo, țările semnatare ale Acordului Trump sunt: Egipt, Statele Unite, Germania, Franța, Regatul Unit, Italia, Iordania, Turcia, Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, India, Bahrein, Kuweit, Oman, Cipru, Grecia, Azerbaidjan, Spania, Armenia, Ungaria, Norvegia și Olanda.

Iranul, un susținător de lungă durată al Hamas și al cauzei palestiniene, a indicat că a primit o invitație la summit, dar nu a precizat dacă va participa.

