RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 739. Președintele Egiptului, despre summit-ul din stațiunea Sharm el Sheikh

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut Israelului să transforme semnarea acordului care pune capăt a peste doi ani de război în Fâșia Gaza „într-o oportunitate de a obține pacea” în Orientul Mijlociu.

El a vorbit cu prilejul summit-ului ceremonii care a reunit peste 20 de lideri mondiali la Sharm el-Sheikh, stațiune balneară din Egipt.

Apel către Israel

„Profit de această ocazie pentru a face apel la poporul israelian să facă din acest moment o oportunitate de a realiza pacea: Întindeți mâinile pentru a implementa pacea! Acordul deschide o nouă eră a păcii și stabilității în Orientul Mijlociu”, a declarat Al-Sisi în timpul ceremoniei, stând alături de președintele american Donald Trump.

Potrivit AFP, Al-Sisi a mai declarat că Egiptul va fi gazda unei conferințe privind reconstrucția Fâșiei Gaza.

Șeful statului egiptean a menționat că o soluție cu două state este singura modalitate de a îndeplini ambițiile palestinienilor și israelienilor și de a trăi în pace.

Potrivit dpa, Al-Sisi i-a cerut președintelui american să consolideze armistițiul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas și să asigure furnizarea de ajutor umanitar în Fâșia Gaza.

În timpul unei conferințe de presă comune, Al-Sisi i-a spus lui Trump: „Sunteți singurul capabil să realizați pacea în regiune”. La rândul său, președintele american a reiterat că, „în sfârșit, e pace în Orientul Mijlociu!”, după semnarea – împreună cu omologii săi egiptean, qatarez și turc – a acordului care pune capăt războiului din Gaza.

