RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 792. Organizația Hamas, dispusă să predea armele unei autorități palestiniene, cu o singură condiție

Mișcarea islamistă Hamas a transmis că este gata să predea armele în Fâșia Gaza unei autorități palestiniene care va guverna teritoriul, cu condiția ca ocupația armatei israeliene să înceteze.

„Armele noastre sunt legate de existența ocupației și agresiunii”, a declarat într-un comunicat Khalil al-Hayya, șeful Hamas pentru Gaza și negociator-șef pentru mișcarea islamistă palestiniană. E a pus o singură condiție: „Dacă ocupația ia sfârșit, aceste arme vor fi plasate sub autoritatea statului”.

Contactat de AFP, biroul lui Hayya a precizat că se referea la un stat palestinian suveran și independent.

„Acceptăm desfășurarea forțelor ONU ca forțe de separare, însărcinate să supravegheze frontierele și să asigure respectarea armistițiului în Gaza”, a adăugat Hayya, subliniind, astfel, refuzul clar al mișcării sale în ce privește desfășurarea unei forțe internaționale în Fâșia Gaza a cărei misiune ar fi dezarmarea acesteia.

Germania, sprijin total pentru Israel

În același timp, la Ierusalim, cancelarul Friedrich Merz a declarat că sprijinul pentru Israel este „nucleul esențial, neschimbat” al politicii germane.

„A fi alături de această țară face parte din nucleul esențial, neschimbat al politicii Republicii Federale Germania și va rămâne așa”, a declarat Friedrich Merz, a cărui decizie din luna august, de a impune un embargou parțial asupra armelor exporturilor Germaniei către Israel, ca răspuns la intensificarea bombardamentelor israeliene în Fâșia Gaza, a nemulțumit profund autoritățile israeliene.

„Acțiunile armatei israeliene din Gaza ne-au pus în fața unor dileme și am reacționat la acestea, dar am observat, de asemenea, că, până în prezent, nu există niciun dezacord fundamental între noi”, a adăugat cancelarul federal.

De altfel, Germania a ridicat embargoul la sfârșitul lunii noiembrie. Mai mult, Merz a declarat în fața președintelui Herzog că „Israelul are dreptul să se apere”.

