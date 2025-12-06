RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 791. Iran face exerciții cu lansări de rachete balistice și de croazieră spre ținte simulate din Golf

Marina Gardienilor Revoluției, din Iran, a lansat rachete balistice și de croazieră asupra unor ținte simulate în Golf, în cadrul unor exerciții militare de două zile având ca obiectiv pregătirea contracarării amenințărilor externe, a relatat presa de stat.

Anterior, Iranul a găzduit un exercițiu antiterorist în provincia nord-vestică Azerbaidjanul de Est, la care au luat parte membri ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

OCS se „antrenează” în Iran

Acest exercițiu a intenționat „atât să trimită un semnal de pace și prietenie” țărilor vecine, cât și să prevină inamicii că „orice calcul greșit va fi întâmpinat cu un răspuns decisiv”, a relatat Press TV.

Exercițiile terestre și navale au loc după războiul de 12 zile desfășurat în iunie între Israel și Iran, în care Statele Unite s-au alăturat Israelului bombardând instalații nucleare iraniene.

Conform media de stat, exercițiul actual a implicat lansări masive de rachete de croazieră Qadr 110, Qadr 380 și Qadr 360, precum și de rachete balistice 303 spre ținte din Golful Oman. Simultan, drone au lovit baze inamice simulate.

Marina Gardienilor Revoluției a început joi exercițiul în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic, și în Golful Persic, punând accentul pe ceea ce a prezentat a fi un nivel crescut de pregătire în materie de inteligență artificială și pe ‘spiritul de neclintit și rezistența’ marinarilor săi în fața oricărei amenințări.

Exercițiile terestre din nord-vest au fost cele mai recente dintre-o serie în cadrul OCS vizând creșterea coordonării între statele membre și cele partenere. De asemenea, Arabia Saudită, Irak, Oman și Azerbaidjan au luat parte la exercițiile contrateroriste transfrontaliere.

OCS este un bloc eurasiatic de securitate și economic fondat în 2001 pentru a combate terorismul, separatismul și extremismul și din care fac parte China, Rusia, India, Pakistan și câteva state central-asiatice. Ca observatori și partener de dialog sunt Iran și Arabia Saudită.

