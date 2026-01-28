Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 844. Trump spune că Iranul vrea să negocieze, după sosirea „armadei” SUA în Golful Persic

28 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 844. Trump spune că Iranul vrea să negocieze / Sursa FOTO: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că regimul iranian caută dialogul, dar a lăsat totuși să planeze amenințarea unei acțiuni militare asupra Iranului odată cu desfășurarea unei forțe navale americane în Golful Persic.

Trump a avertizat că SUA dispun de „o armadă numeroasă în apropierea Iranului. Mai mare decât a fost în Venezuela”, referindu-se la operațiunile americane care au dus la capturarea șefului statului venezuelean, Nicolas Maduro, la începutul lunii ianuarie.

„Ei vor să facă o înțelegere”

Dar a adăugat următoarele, într-un interviu pentru site-ului american Axios:

„Ei vor să facă o înțelegere. Știu asta. Au sunat de multe ori. Vor să vorbească. Dacă vor să ne contacteze și cunosc condițiile, atunci vom discuta”.

Site-ul precizează că Donald Trump nu a dorit să detalieze opțiunile luate în considerare. Analiștii estimează că este vorba de bombardarea unor situri militare sau de atacuri țintite împotriva liderilor iranieni.

Potrivit New York Times, serviciile de informații americane l-au asigurat în repetate rânduri pe Donald Trump că „puterea iraniană slăbește” sau chiar „atinge cel mai slab nivel” de la înființarea Republicii Islamice, în 1979.

Influentul senator american republican Lindsey Graham a declarat cotidianului citat că a vorbit cu președintele în ultimele zile: „Obiectivul este să punem capăt regimului”.

„Amenințările americane duc la instabilitate”

De partea iraniană, Teheranul a indicat că a fost deschis deja un canal de comunicare cu SUA.

Într-o convorbire telefonică purtată cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, aliat al SUA, președintele Massoud Pezeshkian a avertizat că „amenințările americane vizează perturbarea securității regiunii și nu duc la altceva decât la instabilitate”.

Arabia Saudită a asigurat Teheranul, la jumătatea lunii ianuarie, că nu va permite utilizarea teritoriului său în eventualitatea unor lovituri împotriva Iranului.

