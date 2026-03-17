Zelenski și-a început vizita de lucru în Marea Britanie cu o audiență la regele Charles al III-lea

Regele Charles al III-lea l-a primit în vizită pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Buckingham. Ucraina, aflată în al patrulea an de război, va finaliza un nou acord de apărare cu Regatul Unit, potrivit The Independent.

Zelenski s-a întâlnit și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, care pregătește să găzduiască semnarea unei noi declarații de apărare. Downing Street speră să parteneriatul strategic cu Kievul va continua.

„Expertiza ucraineană și baza industrială britanică” ar urma să producă și să aprovizioneze ambele țări cu drone și cu alte capabilități militare de apărare în fața agresiunii Rusiei. Acordul presupune și o investiție de 500.000 de lire sterline pentru „centrul AI de excelență” de la Kiev. Experții vor expolora cum ar putea tehnologia inteligenței artificiale să caute cele mai bune soluții și avantaje pe câmpul de luptă, a declarat 10 Downing Street.

De asemenea, cele două țări se vor sprijini în mod reciproc, când dronele, războiul electronic și inovația rapidă pe câmpul de luptă sunt acum elemente centrale ale securității naționale și economice.

