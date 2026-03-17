Prima pagină » Știri politice » Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”

Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”

17 mart. 2026, 20:55, Știri politice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situația de criză în domeniul carburanților, care este îm analiză și la care așteaptă răspuns, după ce trece bugetul, joi, în Parlament. Oficialul a precizat că este interesat ca prețul la combustibil să nu crească din lipsa de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. 

Bogdan Ivan a spus că instituirea unei astfel de situații ar oferi statului instrumente suplimentare pentru a interveni rapid în piață, inclusiv pentru a preveni creșterile artificiale ale prețurilor și pentru a asigura aprovizionarea pieței interne cu combustibil.

„În momentul de faţă, Ministerul Energie a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creşteri artificiale ale preţului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producţia internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfacut necesarul pe piaţa internă, cu excepţia solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa şi a Coaliţiei şi a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de faţă pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de faţă în analiză”, a spus ministrul Energiei.

Ministrul a explicat că proiectul a fost prezentat atât Guvernului, cât şi coaliţiei de guvernare şi că include mai multe scenarii de lucru care pot fi modificate în funcţie de evoluţia situaţiei internaţionale. Bogdan Ivan a transmis că așteaptă și el, după ce vor trece bugetul pe anul 2026, joi, împreună cu ministrul de Finanțe și cu premierul, să se ia o decizie referitoare la măsurile care se vor impune, pentru a elimina această creștere a prețului la combustibil.

„Din acest punct de vedere, ne-a făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului şi urmează să primim în momentul de faţă un răspuns. (..) Lucrul care mă interesează pe mine e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. Acest lucru este rezolvat pentru că am reuşit să fac acest lucru. Doi, pentru a limita la maxim efectele asupra creşterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să-l controlăm, noi, din România, iar tendinţa este continuă de creştere, odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcţie de constrângerile bugetare, în funcţie de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie”, a precizat Ivan.

De asemenea, Bogdan Ivan, a transmis că există o decizie principială, la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (..) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a mai spus Bogdan Ivan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe