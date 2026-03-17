Rene Pârșan
17 mart. 2026, 20:21, Actualitate
Sardinia poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști din Italia ar putea fi cazați în paradisul turistic, conform unei inițiative a guvernului Meloni. Sarzii se tem că relocarea marilor infractori ar putea atrage și membrii familiilor mafiote care au putea târî locuitorii onești în activități  criminale și distruge industria turistică.

Guvernul Giorgiei Meloni susține că, dacă va muta 750 dintre cei mai periculoși mafioți, criminali și teroriști din Italia în câteva penitenciare, siguranța și securitatea se vor îmbunătăți în Peninsulă. Potrivit planului, Sardinia ar urma să preia o treime dintre acești deținuți.

Locuitorii insulei se tem însă că Sardinia va ajunge „Cayenne-ul Italiei”, făcând referire la faimoasa colonie penală franceză cunoscută sub numele de „Insula Diavolului”, popularizată de cartea Papillon a lui Henri Charrière din 1969, scrie Express.

Desantul mafioților

Insula, un paradis turistic în inima Mediteranei, a atras un record de 4,5 milioane de vizitatori în 2024. Acum, insula va găzdui și criminalii în trei închisori, inclusiv una în capitala Cagliari. Localnicii se tem că mutarea va transforma Sardinia într-un loc mai periculos, cu riscul ca familiile și prietenii deținuților să se stabilească pe insulă și să racoleze locuitorii săraci și șomeri în afacerile lor ilegale.

Alessandra Todde, guvernator regional al Sardiniei, a participat la proteste în ultimele săptămâni în Cagliari.

„Sardinia nu intenționează să devină Cayenne-ul Italiei. Am contribuit mereu la lupta împotriva mafiei și a crimei organizate, dar nu putem accepta o astfel de distribuție nedreaptă [a deținuților]. Aceștia sunt bărbați care reprezintă cele mai înalte eșaloane ale organizațiilor mafiote, de la ’Ndrangheta la Camorra, și vor avea un impact profund asupra insulei.”, a declarat ea pentru The Telegraph.

Huzur pentru criminali pe Costa Smeralda

Silvio Lai, deputat sardinian din opoziția Partidului Democrat, a avertizat că prezența mafiei în zonele mai puțin dezvoltate ale insulei, inclusiv în orașul Nuoro, ar putea afecta hotelurile și stațiunile turistice.

„Economiile slabe pot fi infiltrate ușor, iar Nuoro se află la doar o oră de condus de Costa Smeralda,” a spus el pentru Reuters, referindu-se la cea mai cunoscută coastă a Sardiniei, renumită pentru plaje și cazare de lux.

Maria Cristina Ornano, șefa tribunalului de punere în executare a pedepselor din Cagliari, a avertizat că, „odată ce crima organizată se stabilește aici, nu vom mai putea scăpa de ea.”

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține însă că mutarea în masă a deținuților nu va pune în pericol siguranța publică.

Recomandarea autorului: Cum trăiesc deținuții pe o insulă norvegiană, transformată în „închisoare de lux”

Cea mai mică închisoare din lume. Unde se află și ce dimensiune are

ACTUALITATE Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
21:39
Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
INEDIT „Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici
20:55
„Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici
VIDEO Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
20:46
Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
FLASH NEWS Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni
20:02
Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni
FLASH NEWS Nicușor Dan merge la NATO pentru a discuta cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre
19:53
Nicușor Dan merge la NATO pentru a discuta cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre
SCANDALOS Scandalul din Coaliție se mută din Parlament la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Câciu
19:27
Scandalul din Coaliție se mută din Parlament la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Câciu
Mediafax
Ivan: Joi avem votul final pe buget; apoi vom lua o decizie pentru limitarea prețului la combustibil
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Un acid din struguri ar putea ajuta la reciclarea metalelor din baterii
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
21:00
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
FLASH NEWS Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
20:55
Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
EXCLUSIV Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați
19:48
Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați
FLASH NEWS Planeta arde și Trump vorbește de golf cu premierul Irlandei: „Aveți cele mai bune terenuri de golf din lume”
19:35
Planeta arde și Trump vorbește de golf cu premierul Irlandei: „Aveți cele mai bune terenuri de golf din lume”
ACTUALITATE Ponta critică dublul standard românesc: mama lui Bolojan, o mamă extraordinară, dar când au luat o pe mama la DNA v-ați bucurat!
19:28
Ponta critică dublul standard românesc: mama lui Bolojan, o mamă extraordinară, dar când au luat o pe mama la DNA v-ați bucurat!
FLASH NEWS Donald Trump avansează un termen vag pentru pace și promite scăderea prețurilor la petrol după terminarea războiului
19:16
Donald Trump avansează un termen vag pentru pace și promite scăderea prețurilor la petrol după terminarea războiului

Cele mai noi

Trimite acest link pe