Echipajul avionului de realimentare al SUA care s-a prăbușit în Irak nu ar fi avut parașute pentru a economisi bani și spațiu

17 mart. 2026, 21:46, Știri externe
La 13 martie 2026, publicațiile transmiteau o știre îngrijorătoare: două aeronave americane cisternă KC-135 care rareori se prăbușesc au fost implicate în accidente aviatice.  Prima  s-a prăbușit în vestul Irakului.  Toți cei șase membri de la bordul avionului au murit. În cazul celui de-al doilea avion nu s-au raportat victime și a aterizat în Israel. Incidentul s-a petrecut în „sațiul aerian aliat”.

S-ar raportat însă că în cazul primului avion care s-a prăbușit nu se aflau parașute la bord. Parașutele au fost scoase ca urmare a crizei financiare din 2008 și a eforturilor de economisire.  Cel de-al doilea avion care a aterizat în siguranță în Israel nu avea o porțiune semnificativă a stabilizatorului vertical.

„Scoaterea parașutelor de pe aeronavele militare poate părea ciudată, dar aeronavele KC-135 sunt diferite de alte aeronave. Rareori se prăbușesc, iar probabilitatea ca un membru al echipajului unui KC-135 să aibă vreodată nevoie să folosească o parașută este extrem de mică. În același timp, se cheltuiește mult timp, forță de muncă și bani pentru achiziționarea, întreținerea și antrenarea parașutelor. Ca parte a programului Forțelor Aeriene pentru Operațiuni Inteligente în Secolul XXI, cunoscut sub numele de AFSO 21, parașutele au fost declarate învechite”, se arată într-un comunicat de presă al Forțelor Aeriene din 2008 .

Americanii dau vina pe criza financiară din 2008 pentru lipsa parașutelor

Jessica Ruttenber, fost  pilot și instructor pentru avioanele KC-135, a declarat că dacă ar exista parașute la bord, acestea ar fi amplasate în spatele aeronavei, unde lucrează operatorul de la rampa de realimentare. După ce parașutele au fost îndepărtate, în cabină au fost instalate centuri de siguranță interne pentru a fi utilizate  atunci când un indicator arată că ușile ar putea fi închise lejer.

Pe lângă pierderea unui avion cisternă și avarierea unui al doilea în accidentul aviatic, un atac cu rachete iraniane asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită a avariat alte cinci avioane cisternă ale Forțelor Aeriene Americane. Potrivit Wall Street Journal, avioanele au fost avariate, dar nu distruse și sunt în prezent în curs de reparații. Nu au existat victime în rândul echipajului.

Sursa Foto: US Air Force

Recomandarea video

Citește și

