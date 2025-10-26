Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.341. Zelenski cere aliaților din Europa să-i apere țara de atacurile Rusiei/Trump, neclintit în decizia luată

26 oct. 2025, 08:57, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 26 octombrie 2025, în a 1.341-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski i-a îndemnat, din nou, pe aliații din Europa ai Ucrainei să apere cerul țării sale, apel lansat la câteva ore după ce ultimele bombardamente ale Rusiei au ucis patru persoane și au rănit alte circa 20 în timpul nopții.

Cu o zi înainte, Zelenski și aliații săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrări de arme cu rază de acțiune lungă și de sisteme de apărare aeriană.

Zelenski vrea sisteme Patriot

„Partenerii noștri dispun de sistemele necesare și pot, deja, să ajute la apărarea Ucrainei contra rachetelor balistice ruse utilizate în aproape toate atacurile”, a explicat liderul ucrainean. În mesajul său, el a declarat că acordă „o atenție particulară sistemelor Patriot”, costisitoarele baterii antiaeriene de concepție americană.

Zelenski a mai anunțat că, de la începutul anului, „Rusia a lansat circa 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinjal hipersonice”, care sunt extrem de dificil de interceptat de către apărarea aeriană.

În ultimul atac, Rusia a lansat asupra Ucrainei „nouă rachete balistice Iskander-M și 64 de drone de atac și de alte tipuri”. Forțele aeriene ucrainene susțin  că au distrus 50 de drone și patru rachete.

Atacul a ucis două persoane și a rănit alte 12 la Kiev. De asemenea, în centrul țării, la Dnipropetrovsk, un membru al echipelor de salvare și o femeie au fost uciși, iar alte opt persoane, rănite. La rândul său, Ministerul rus al Apărării a transmis că a lovit „companii ale complexului militaro-industrial ucrainean, precum și obiective de infrastructură energetică ce permit funcționarea lui”.

Odată cu scăderea temperaturilor, Rusia și-a înmulțit atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei.

Trump, de neclintit: nu se vede cu Putin!

Pe de altă parte, Donald Trump și-a reconfirmat poziția – nu intenționează să se vadă cu Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina.

„Ar trebui să știu că vom ajunge la un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului său Air Force One, răspunzând la o întrebare despre ce l-ar putea convinge să organizeze un nou summit cu Vladimir Putin. „Nu o să-mi pierd timpul. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor”, a mai arătat liderul american.

Sâmbătă, el s-a întâlnit, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale în drumul său către Malaezia.

