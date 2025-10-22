RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând și nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 22 octombrie 2025, în a 1.337-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un nou summit între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, „nu va avea loc în viitorul apropiat”, a declarat un responsabil de rang înalt al Casei Albe, citat de agențiile AFP și Reuters.

„Nu este prevăzută o întâlnire”

„Nu este prevăzută o întâlnire a președintelui Trump cu președintele Putin în viitorul apropiat”, a indicat acest oficial, care s-a exprimat sub protecția anonimatului.

Cât despre secretarul de Stat, Marco Rubio, acesta nu are planificată vreo întâlnire cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a adăugat același oficial, conform căruia discuția telefonică avută, luni, de cei doi șefi ai diplomațiilor „a fost productivă”, dar ei au decis să nu se întâlnească deocamdată.

Reamintim că, după o convorbire telefonică avută joia trecută cu Vladimir Putin, înaintea întâlnirii de vineri, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump a transmis că în discuția cu liderul de la Kremlin „au fost făcute mari progrese” către încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și că va avea o nouă întâlnire cu omologul său rus, în Budapesta, în următoarele două săptămâni.

Tot la Budapesta urmau să se întâlnească pentru a pregăti acest summit Rubio și Lavrov, dar această întâlnire este acum amânată. „O întâlnire suplimentară în persoană între secretarul Rubio și ministrul de Externe rus nu este necesară”, a mai spus sursa citată.

Primul summit al președinților Trump și Putin, desfășurat în Alaska, la 15 august, nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni resping cererile Moscovei și își doresc să desfășoare trupe în această țară.

