RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.338. Zelenski cumpără 150 de avioane de vânătoare Gripen cu bani rusești

Războiul din Ucraina a intrat joi, 23 octombrie 2025, în a 1.338-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina ar putea cumpăra până la 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, plătite din active rusești înghețate. Cele două state au semnat, miercuri, un acord în aacest sens, informează The Guardian.

„Explorăm toate posibilitățile”

Ucraina deține, deja, avioane de vânătoare F-16, fabricate în SUA, și avioane de vânătoare Mirage 2000, fabricate în Franța.

Gripen a fost mult timp considerat mai practic pentru condițiile de câmp de luptă din Ucraina – fiind construit, de exemplu, pentru a decola și a ateriza pe drumuri civile, precum și pe piste, astfel încât să poată lupta din locații dispersate, nu doar de pe aerodromuri.

Premierul suedez, Ulf Kristersson, a declarat că finanțarea achiziției ar putea proveni din active rusești înghețate deținute în țările occidentale și de la națiuni aliate din „Coaliția celor dispuși” – „Ne dăm seama pe deplin că este un drum lung în fața noastră. Dar, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile de a furniza Ucrainei un număr mare de avioane de vânătoare Gripen în viitor”.

Laa rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că armata sa își propune să achiziționeze și să înceapă să utilizeze avioane Gripen anul viitor – „Pentru armata noastră, avioanele Gripen sunt o prioritate. Este vorba despre bani, despre manevre”.

Justin Bronk, expert în război aerian la Institutul Regal al Serviciilor Unite din Londra, a declarat că „Gripen ar reprezenta, ipotetic, un avion de luptă de greutate medie semnificativ mai capabil decât flota existentă a Ucrainei”, datorită radarului său, a sistemelor interne de război electronic și a capacității de a transporta și lansa rachete aer-aer Meteor cu rază lungă de acțiune.

Suedia a comandat 60 de avioane din cel mai recent model Gripen E, iar compania Saab își mărește capacitatea uzinei din Linkoping, cu scopul de a produce până la 30 de avioane pe an, precum și de a le construi în Brazilia.

