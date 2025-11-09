RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.354. Putin, decizie de ultim moment după ultimele atacuri asupra Rusiei. De ce se teme liderul de la Kremlin?

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 9 noiembrie 2025, în a 1.354-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulîga, care de un an de zile este unul dintre miniștrii-adjuncți ai Apărării, în funcția de secretar-adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al Federației Ruse.

Ce au pățit 12 înalți oficiali ruși

Decretul semnat de liderul de la Kremlin a fost publicat sâmbătă, pe site-ul Administrației Prezidențiale, informează Reuters.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe colonelul-general Aleksandr Sancik, care a ocupat până acum funcția de comandant al Districtului militar Sud al Rusiei, în funcția de ministru-adjunct al Apărării, înlocuindu-l pe Bulîga.

Bulîga, general-locotenent în armata rusă, ocupa din martie 2024 funcția de viceministru responsabil cu sprijinul logistic.

El a preluat noua funcție în contextul unei serii de cazuri de corupție care au început în aprilie 2024 și în care peste 12 oficiali, inclusiv trei foști miniștri-adjuncți ai Apărării, au fost arestați sub acuzații de delapidare și luare de mită.

Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, cu o vechime îndelungată în funcție, a fost numit secretar al Consiliului Securității în mai 2024, pe fondul scandalurilor de corupție și al criticilor la adresa performanței forțelor ruse în Ucraina.

