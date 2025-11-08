Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev

08 nov. 2025, 08:07, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, în a 1.353-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În noapte de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Dnipro, în urma căruia cel puțin șapte perosane au fost rănite, dintre care doi copii, relatează The Kyiv Independent.

În urma atacurilor mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe au fost distruse, iar un incendiu a izbucnit la locul atacului.

Vladyslav Haivanenko, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat bilanțul victimelor, menționând că printre victime se numără doi copii de 2 și 13 ani.

Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare și stingerea incendiului, în timp ce autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Dnipro, aflat în proximitatea liniei frontului, este ținta frecventă a atacurilor aeriene ruse. Ultimele lovituri fac parte dintr-o operațiune mai largă, în care rușii au atacat mai multe regiuni din centrul și estul Ucrainei.

Zelenski a numit un nou comandant

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe Iuri Cerevașenko în funcția de comandant pentru apărarea antiaeriană cu drone, informează Reuters.

„Sunt multe sarcini în fața noului comandant, pe care le-am stabilit în ședința de Stat Major. În special, integrarea activă a sistemelor fără pilot, în special a dronelor interceptoare, și consolidarea capacităților noastre de apărare antiaeriană cu armament avansat”, se arată în comunicatul publicat de președinția ucraineană.

Cerevașenko a contribuit la formarea primelor structuri de apărare cu drone și, de asemenea, la proiectarea și implementarea dronelor interceptoare.

Oleksandr Sirski, șeful armatei ucrainene, a susținut în septembrie că Ucraina urmărește consolidarea capabilităților, în special a dronelor interceptoare, pentru a construi un sistem de apărare „pe mai multe straturi”, împotriva atacurile rusești.

