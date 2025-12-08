Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu: „Halal de mine, am ajuns milionar”

08 dec. 2025, 10:50
Mircea Dinescu / foto: Mediafax

Mircea Dinescu a efectuat o nouă postare pe platforma Facebook, făcând referire la una dintre postările sale din trecut în care în centrul atenției se aflau soții Ceaușescu. Scriitorul a comparat vizitatorii care i-au urmărit conținutul pe internet cu numărul total al voturilor tuturor candidaților de la Primăria Capitalei.

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii și-au ales noul primar. În urma voturilor, Ciprian Ciucu a ieșit învingător, fiind votat de peste 200.000 de cetățeni.

„Halal de mine, am ajuns milionar!

Aidoma acelei fetițe, care spărgînd din joacă un pahar de cristal și implorîndu-și mama care o boscorodea, să o ierte, a găsit pînă la urmă formula izbăvitoare: „Bine, dacă tu nu mă ierți, atunci mă iert singură!”, mă iertai și eu singur că în noaptea fatidică a alegerii unui primar bucureștean, poemul meu satiric „Scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”, a adunat un milion de cititori, adică mai mult decît voturile tuturor candidaților la un loc.

Dezastruoasă consolare, ca o prișniță caldă pe un picior de lemn suferind”, a notat publicistul român pe Facebook.

Așa cum poate fi observaat mai jos, postarea cu soții Ceaușescu a adunat 1.000.536 de vizualizări.

Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”

Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”

Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

Mircea Dinescu, poezie acidă închinată Patriarhului. „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”

Mircea Dinescu demonstrează cum a reuşit Nicuşor Dan „să se umple de aur de sus până jos”

Mircea Dinescu, revoltat de decizia României de a cumpăra tancuri. „Fiare vechi cumpăăăr / Bolojan și Nicușor, dispuși să adune tancuri ruginite ale Coanei Europa”

Sursă foto: Mediafax Foto / Valentina Sarosi

Cele mai noi