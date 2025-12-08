Mircea Dinescu: „Halal de mine, am ajuns milionar”

Mircea Dinescu a efectuat o nouă postare pe platforma Facebook, făcând referire la una dintre postările sale din trecut în care în centrul atenției se aflau soții Ceaușescu. Scriitorul a comparat vizitatorii care i-au urmărit conținutul pe internet cu numărul total al voturilor tuturor candidaților de la Primăria Capitalei.

Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii și-au ales noul primar. În urma voturilor, Ciprian Ciucu a ieșit învingător, fiind votat de peste 200.000 de cetățeni.

„Halal de mine, am ajuns milionar!

Aidoma acelei fetițe, care spărgînd din joacă un pahar de cristal și implorîndu-și mama care o boscorodea, să o ierte, a găsit pînă la urmă formula izbăvitoare: „Bine, dacă tu nu mă ierți, atunci mă iert singură!”, mă iertai și eu singur că în noaptea fatidică a alegerii unui primar bucureștean, poemul meu satiric „Scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”, a adunat un milion de cititori, adică mai mult decît voturile tuturor candidaților la un loc.

Dezastruoasă consolare, ca o prișniță caldă pe un picior de lemn suferind”, a notat publicistul român pe Facebook.

Așa cum poate fi observaat mai jos, postarea cu soții Ceaușescu a adunat 1.000.536 de vizualizări.

