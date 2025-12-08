Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan este prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, programate pe 15 decembrie

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Dezbaterea şi votul au fost programate peste o săptămână, pe 15 decembrie.

Iniţiatorul moţiunii este senatorul Ninel Peia, iar în textul acesteia este criticată creșterea taxelor, lipsa rezultatelor guvernării, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației.

Cu toate acestea, aritmetica parlamentară rămâne nefavorabilă demiterii cabinetului Bolojan. Coaliția și reprezentanții minorităților naționale dispun, în continuare, de o majoritate confortabilă, iar declarațiile recente ale liderilor UDMR, inclusiv ale lui Kelemen Hunor, sugerează că nu există premise pentru o reconfigurare internă care să lase moțiunea să treacă.

Chiar dacă șansele de adoptare sunt minime, liderii AUR și ai grupului PACE – Întâi România, cei care au iniţiat demersul, mizează pe efectul politic al demersului.

Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, actualmente avocatul Adrian Toni Neacşu, a scris despre acest proiect că:

„Moțiunea de cenzură a Opoziției, îndreptată exclusiv împotriva prezenței USR în Guvern, este garanția că d-ul Cătălin Drulă nu se va retrage din cursă, dacă scenariul era într-adevăr luat în calcul. Moțiunea se va vota săptămâna viitoare, după ce vom cunoaște noul câștigător de la București, iar dacă PSD-ul va pierde pe seama încălcării înțelegerii că fiecare partid din coaliție să meargă cu propriul candidat atunci se va putea răfui cu USR-ul votând moțiunea”, scria Adrian Toni Neacşu, pe facebook, în ziua în care Opoziţia a depus textul Moţiunii.

Luni, aceasta va fi dezbătută în plenul reunit şi urmează votul final care, cel mai probabil, va avea loc miercuri.

