Dominic Fritz nu demisionează de la conducerea USR după eșecul lui Cătălin Drulă: „Tocmai ce am fost votat, acest carusel nu cred că este util”

După eșecul lui Cătălin Drulă în competiția pentru Primăria București, președintele USR, Dominic Fritz, spune că nu trebuie să se modifice conducerea partidului. Liderul USR nu crede că „acest carusel este un lucru util”. Chiar și cu susținerea lui Nicușor Dan, Cătălin Drulă nu a reușit să se ridice la așteptările USR-ului. Chiar Fritz a menționat că „rezultatul candidatului nostru a dezamăgit fără doar și poate”.

„Nu cred că trebuie să se schimbe conducerea partidului. Tocmai am fost votat președinte și acest carusel nu cred că este foarte util. Trebuie să construim mai ales când avem momente mai grele și să nu fugim de responsabilitate, iar eu nu fug de responsabilitate”, spune Fritz.

USR, cu Dominic Fritz în frunte, pare că îl pun la zid pe Cătălin Drulă, după alegerile locale. Fritz spune că rezultatul candidatului său la alegerile pentru primăria generală a Capitalei a dezamăgit.

„Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit fără doar și poate. Am pierdut o bătălie, trebuie să fim sincer cu noi înșine. Puteam mai mult. E clar că bazinul reformist a votat cu primarul în funcție – Ciprian Ciucu, e clar că are experiență. Eu cred că a fost și un vot împotriva candidatului extremist”, a declarat Dominic Fritz.

Dar se pare că învingerea vine și cu un plan de revenire. Liderul USR a menționat faptul că partidul are nevoie de o „reînnoire”.

„Înțelegem mesajul: oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. Asta trebuie să ne stimuleze. Trebuie să fie un proiect de reînnoire a USR”, a afirmat Dominic Fritz. El a adăugat că USR va începe în ianuarie „un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României”.

