Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida

07 dec. 2025, 09:26, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 7 decembrie 2025, în a 1.382-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o conversație telefonică „substanțială și constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului plecați să îi întâlnească în Florida pentru discuții privitoare la încheierea războiului.

Ce le-a promis Zelenski americanilor

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea. Am convenit asupra următorilor pași și a formatelor discuțiilor cu Statele Unite. Îi mulțumesc președintelui Trump pentru o abordare atât de intensă a negocierilor”, a indicat Zelenski pe social media.

Liderul ucrainean a precizat că, în timpul conversației, au fost abordate „chestiuni-cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge”.

Negociatorii ucraineni și americani se află în Florida pentru a treia zi de discuții privitoare la planul de pace al Washingtonului menit să pună capăt războiului din Ucraina.

Șeful statului ucrainean a spus că așteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov și șeful Statului major al armatei ucrainene, Andrii Gnatov, „cu un raport detaliat” al discuțiilor avute cu reprezentanții SUA.

„Nu poate fi discutat totul prin telefon, așa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor și propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcțională orice măsură pentru pace, securitate și reconstrucție”, a încheiat Volodimir Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general. S-au deschis secțiile de votare
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit că sateliții înghețați ascund o geologie violentă
ANALIZA de 10 Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
10:00
Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
HOROSCOP Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
09:55
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
09:00
Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
SPORT Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
08:47
Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
08:40
Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00
08:34
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

Cele mai noi