RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 7 decembrie 2025, în a 1.382-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o conversație telefonică „substanțială și constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului plecați să îi întâlnească în Florida pentru discuții privitoare la încheierea războiului.

Ce le-a promis Zelenski americanilor

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea. Am convenit asupra următorilor pași și a formatelor discuțiilor cu Statele Unite. Îi mulțumesc președintelui Trump pentru o abordare atât de intensă a negocierilor”, a indicat Zelenski pe social media.

Liderul ucrainean a precizat că, în timpul conversației, au fost abordate „chestiuni-cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge”.

Negociatorii ucraineni și americani se află în Florida pentru a treia zi de discuții privitoare la planul de pace al Washingtonului menit să pună capăt războiului din Ucraina.

Șeful statului ucrainean a spus că așteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov și șeful Statului major al armatei ucrainene, Andrii Gnatov, „cu un raport detaliat” al discuțiilor avute cu reprezentanții SUA.

„Nu poate fi discutat totul prin telefon, așa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor și propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcțională orice măsură pentru pace, securitate și reconstrucție”, a încheiat Volodimir Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI: