Război în Ucraina, ziua 1.418. Trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică, lovite de drone

12 ian. 2026, 09:33, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.418. Trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică, lovite

Războiul din Ucraina a intrat luni, 12 ianuarie 2026, în a 1.418-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere rusești, a raportat Statul Major General din Kiev pe Telegram.

„Au fost lovituri directe”

Platformele, care aparțin gigantului petrolier rus Lukoil, sunt utilizate pentru aprovizionarea forțelor ruse din Ucraina, a transmis Statul Major General.

Kievul nu a dat detalii despre tipul de atac, dar a afirmat că „au fost lovituri directe”, ceea ce face plauzibilă utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune. Informațiile militare nu au putut fi verificate în mod independent.

Armata rusă nu furnizează, în general, informații despre pagubele provocate de atacurile ucrainene.

Ucraina a vizat în repetate rânduri instalațiile industriei petroliere și gaziere din Rusia pentru a complica aprovizionarea trupelor de ocupație.  Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte importantă din bugetul Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea economiei ruse.

Forțele ucrainene au lovit și un sistem rus de rachete antiaeriene în părțile ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina și alte active militare, potrivit declarației de presă.

