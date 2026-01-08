Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone

Războiul din Ucraina a intrat joi, 8 ianuarie 2026, în a 1.414-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacurile rusești de miercuri noaptea au întrerupt complet alimentarea cu energie electrică în două regiuni din sud-estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev.

Dnipropetrovsk și Zaporojie, în beznă

„Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie sunt aproape complet fără energie electrică. Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă”, a transmis ministerul într-un comunicat postat pe Telegram.

Atacurile rusești vizează de mult timp rețeaua energetică a Ucrainei și s-au intensificat în ultimele luni.

Prim-ministrul Yulia Svyrydenko a declarat că ninsorile iminente și temperaturile care vor scădea peste noapte la -20 de grade Celsius vor agrava probabil întreruperile de energie electrică și încălzire.

„Sistemul energetic al Ucrainei este supus zilnic atacurilor inamice, iar lucrătorii din domeniul energetic operează în condiții extrem de dificile pentru a asigura populației lumină și căldură. Condițiile meteorologice în deteriorare pun o presiune suplimentară asupra infrastructurii critice”, a scris Svyrydenko pe Telegram.

Postul public de televiziune Suspilne a precizat că întreruperile de energie electrică au afectat orașul Dnipro, unde metroul a încetat să mai funcționeze, precum și alte părți ale regiunii. Șeful Consiliului regional a declarat că nu se știe când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare din Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui Volodomir Zelenski, a avertizat locuitorii să se pregătească pentru întreruperi îndelungate de energie electrică.

Portul Odesa, lovit puternic

Pe de altă parte, Ucraina a condamnat și o nouă serie de atacuri rusești în porturile Odesei. Kievul a anunțat că două noi atacuri rusești cu drone au țintit porturi din regiunea Odesa, pe coasta Mării Negre, atacuri soldate cu cel puțin doi morți și opt răniți, precum și cu pagube materiale.

Vicepremierul Oleksii Kuleba a transmis că instalații portuare, clădiri administrative și facilități de stocare a petrolului și uleiurilor vegetale au fost avariate.

De asemenea, administrația portuară a Ucrainei a anunțat că Portul Cernomorsk a fost atacat cu drone, care au incendiat rezervoare de petrol și au rănit două persoane.

