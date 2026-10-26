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Război în Ucraina, ziua 1.705. Zelenski confirmă negocierile directe cu rușii din noiembrie, de la Abu Dhabi

Război în Ucraina, ziua 1.705. Zelenski confirmă negocierile directe cu rușii din noiembrie, de la Abu Dhabi
Război în Ucraina, ziua 1.705. Zelenski confirmă negocierile directe cu rușii / Sursa FOTO: Mediafax
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Războiul din Ucraina a intrat luni, 26 octombrie 2026, în a 1705-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a confirmat că o întâlnire între ruși și ucraineni va avea loc în noiembrie, sub mediere americană.

Zelenski: „Suntem pregătiți să discutăm”

Scopul întâlnirii de la Abu Dhabi îl reprezintă relansarea negocierilor de pace, aflate în impas de la începutul acestui an.

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„Suntem pregătiți să discutăm. Dacă este vorba despre chestiunea teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Celelalte chestiuni țin de grupurile tehnice. Prin urmare, toate acestea vor putea fi discutate în noiembrie”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat televiziunii naționale.

Rusia a anunțat, vineri, că o astfel de întâlnire este programată în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. S-a ajuns la o dată stabilită datorită eforturilor americane de a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul anului. Negocieri directe între ruși și ucraineni au mai avut loc în 2025, fără a duce la o soluționare a conflictului, ambele tabere insistând asupra propriilor condiții.

Duminică, Zelenski a respins din nou o serie de solicitări rusești, considerând că garanțiile de securitate pe care Ucraina le cere aliaților săi occidentali, dimensiunea propriei armate sau alegerea alianțelor de orice fel „nu sunt negociabile”. În chestiunea teritoriilor pe care Rusia le revendică, aceasta „nu poate fi abordată decât la nivel de lideri”. Astfel, Zelenski solicită o întâlnire față în față între el și Vladimir Putin.

Kremlinul a respins în repetate rânduri o astfel de întâlnire înainte de semnarea unui acord de pace definitiv.

Ucraina vrea armistițiu energetic

De asemenea, președintele ucrainean a cerut, din nou, un armistițiu energetic. Liderul de la Kiev se teme, la fel ca în 2025, de o campanie dureroasă de atacuri rusești în această iarnă.

Rusia respinge orice pauză în lupte înainte de un acord total, considerând că un armistițiu i-ar oferi Ucrainei posibilitatea de a se reînarma.

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